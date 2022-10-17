Из административного здания в центре Екатеринбурга эвакуировали 350 человек

К административному зданию съехались пожарные автомобили. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В понедельник, в 11:17 на пульт дежурного МЧС поступило тревожное сообщение о задымлении в 14-этажном здании по адресу: улица Розы Люксембург, 51.

После этого к административному зданию на пересечении Розы Люксембург и Куйбышева съехались пожарные машины. Из здания самостоятельно эвакуировались 350 человек, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Пожар удалось потушить за 10 минут. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- По уточненной информации, из здания эвакуировались 350 человек. Один человек пострадал, с отравлением продуктами горения его доставили в больницу, - рассказывают в пресс-службе регионального МЧС.

Как выяснилось, в подвале административного здания горели вещи на площади в два квадратных метра. Пожар удалось потушить за десять минут.