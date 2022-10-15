В Верхней Пышме сразились юные шахматисты Свердловской области

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

В Медной столице Урала состоялся ставший уже традиционным турнир по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек до 10 и до 13 лет «Кубок УГМК». Он приурочен ко дню рождения компании.

Быстрые шахматы, или рапид – формат игры, в котором время для обдумывания хода каждому игроку задается в следующих пределах: более десяти минут и менее часа. На «Кубке УГМК» на обдумывание хода каждому шахматисту дает 10 минут + 5 секунд.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

В этом году в интеллектуальном единоборстве сошлись более 200 юных участников из территорий присутствия предприятий компании в Свердловской области. Будут разыграны четыре комплекта наград. Оценивает мастерство ребят судейская бригада во главе со спортивным судьей Всероссийской категории Владимиром Комиссаровым.

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов приветствовал участников и гостей Кубка УГМК:

- Я надеюсь, что вы будете чувствовать себя в Верхней Пышме, как дома, потому что мы всегда рады детям, занимающимся спортом, и благодарны их родителям, которые понимают важность занятий, в том числе и быстрыми шахматами, для своих детей. В Свердловской области много выдающихся спортсменов по самым разным видам спорта, и хочется надеяться, что благодаря нашим общим усилиям среди них скоро окажутся и шахматисты мирового уровня.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Как подчеркнул заместитель министра физкультуры и спорта региона Андрей Зяблицев, в Свердловской области шахматы являются базовым видом спорта:

- В 20 муниципалитетах шахматами занимаются более 22 тысяч человек, и Верхняя Пышма развивается наиболее динамично.

- Уровень участников и уровень проведения этих соревнований очень высок, – отметила заместитель исполнительного директора Федерации шахмат Свердловской области Елена Тишина, – это по всем показателям лучший этап Кубка Свердловской области, поэтому, несмотря на то, что турнир проводится всего второй раз, в планах федерации сделать его всероссийским.

Победители турнира, а также самый юный участник и самая юная участница получили призы и памятные подарки.