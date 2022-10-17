Благодаря компании «Гринвич-жилая недвижимость» 800 сазанов уже осваивают просторы Верхне-сысертского водохранилища

Компания «Гринвич-жилая недвижимость» пополнила аквакультуру Верхне-Сысертского водохранилища на 800 мальков сазана

По заказу строительной компании рыбу специально вырастили на челябинском Чебаркульском рыбзаводе.

Сегодня «Гринвич-жилая недвижимость» возводит на берегу реки Исети в Екатеринбурге жилые кварталы River park и СЕЗОНЫ по ул. Щербакова. Строительство у водоохранной зоны, несомненно, требует от застройщика проведения мероприятий по восстановлению водной фауны, которой может наноситься урон строительством.

– Наша компания возместила аквакультуру в Верхне-Сысертском водохранилище, – сказал руководитель проекта по реализации парка в River Park Александр Котов. – Это место и вид рыбы нам рекомендовали инспекторы рыбоохраны. Еще весной мы закупили 800 мальков, чтобы сейчас осенью подросших сазанов выпустить в водоем. Это позволит рыбе пойти весной на нерест.

В это время рыбу выгружали из цистерны сачками в ведра. Сазан размером с ладонь взбивал воду перед отправкой на новое место обитания.

Рыбу выгружали сачками в ведра, затем взвешивали партиями. В среднем вес каждой особи — 20-40 граммов

Госинспектор Нижнеобского ТУ федерального агентства по рыболовству Александр Ковалев прокомментировал:

– Здесь много щуки и судака, они будут питаться сазаном. Нам надо ее количество возобновлять. Дело в том, что три года назад здесь произошёл падеж рыбы. Сначала жаркое лето иссушило водохранилище, а затем зима покрыла водоем толстым льдом, который перекрыл кислород водным обитателям. Сейчас мы восполняем потери рыбы.

Под наблюдением инспектора прошла средняя навеска рыбы – 20-40 гр. каждая. Специалисты смерили температуру воды в баках и водоеме, чтобы избежать термического шока для рыбы. Вода в пруду оказалась на градус теплее.

Старший специалист уральский филиала НИРО Олег Трясцын пояснил:

– Каждый год в области определяется водоем для зарыбления. На этот год запланировано Верхне-Сысертское водохранилище. Не обязательно запускать в Исеть. Например, на Плотинке это сделать нецелесообразно, потому что для сазана там нет кормовой базы. Здесь вода лучше. К тому же часть этих сазанов через плотину уйдет вниз по реке Сысерть и также будет попадать в Исеть и восполнять ее фауну.

Компенсация природе – ответственность любого ответственного бизнеса. И экология ответит взаимностью, уверены в компании «Гринвич-жилая недвижимость».