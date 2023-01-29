На Урале мужчина с ружьем расстреливает собак и держит в страхе горожан

За несколько дней были убиты и уличные, и дворовые собаки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители уральского города Дегтярска забили тревогу. Вот уже несколько дней по улицам города ходит неизвестный мужчина с ружьем и расстреливает собак. Эту новость бурно обсуждают местные жители в закрытых чатах.

- Шесть собак уже убито. Администрация, видимо, не в курсе. Полиция в курсе. Он ездит на белой машине и отстреливает (собак, - Прим. Ред.), - рассказывает «КП-Екатеринбург» местная жительница Елена. - Жалко животных, а еще страшно, что он людей начнет «грохать».

По словам жителей Дегтярска, среди убитых собак оказались две хозяйские, две уличные стерилизованные и еще две бродячие.

- Не ранит, убивает наверняка. Киллер, - добавляет сотрудница местной ветеринарной клиники Ольга.

Полиция Дегтярска сообщила о проведении проверки.

- Сообщения зарегистрированы. В настоящее время тела переданы в местный центр реабилитации домашних животных для установления точной причины их смерти. Будет проведена проверка, по итогам которой в ОВД примут обоснованное решение, - сообщили в ведомстве.