Появилось видео страшной аварии в Екатеринбурге, где иномарка сбила четырех человек

Фото с места ДТП Фото: Олег ГАЛИМОВ

Появилось видео жуткой аварии в Екатеринбурге, в которой сбили четырех пешеходов. ЧП случилось поздним вечером 28 января на улице Готвальда. За рулем Chevrolet Aveo находилась девушка, которая выехала на красный сигнал светофора и наехала на четырех человек.

- Девушка ехала по Готвальда в левом ряду в сторону Бебеля. Проскочила на красный. В этот момент машина на встречной полосе поворачивала во двор. Чтобы избежать столкновения, девушка резко повернула, потеряла управление и вылетела на тротуар. Там находились четверо мужчин. Один человек от удара упал на капот, и пробил лобовое в стекло, - рассказывали «КП-Екатеринбург» свидетели происшествия.

Позже выяснилось, что в ДТП пострадали три брата, они доставлены в 23-ю и 36-ю горбольницы. Предположительно, у них переломы. Одному 17, другому 19, третьему 20 лет. Возраст и личность четвертого пострадавшего выясняются.

Родители парней рассказали, что их сыновья просто вышли погулять, когда случилось ДТП.

- По предварительным данным, водитель иномарки двигался по улице Готвальда и, уходя от столкновения, выехал на тротуар, где совершил наезд на четырех пешеходов. На месте аварии работают автоинспекторы, медики, спасатели, - сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.

По факту происшествия Госавтоинспекция проведет проверку и профилактические мероприятия.