Российский путешественник в образе Чебурашки приехал в Екатеринбург на Harley-Davidson

Путешественник Олег Капкаев посещает по пути и детские дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург проездом на кастомизированном байке Harley-Davidson приехал сказочный герой – Чебурашка. В образе узнаваемого героя мультфильма по городам России разъезжает экстремальный путешественник – Олег Капкаев. Так, он вместе с командой мотофестиваля Baltic Rally совершает мотопробег «Выборг-Тобольск». Путешествие приурочено к 11-му чемпионату мира по гонкам на унимото на льду.

- Чебурашка – символ доброты и дружбы. А нам всем не хватает дружеского отношения друг к другу и любви, – улыбается Олег Капкаев.

Мощная экипировка уберегает его от холода и ветра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург – предпоследний город в цепочке по маршруту команды. Позади уже Выборг, Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Уфа. Общая протяженность большого пути – 3300 километров. В этом мотопробеге команда установит свой рекорд по самому протяженному зимнему мотопробегу.

- Я же настоящий Чебурашка. Разве не похож? Вот же, я перед вами хожу – продолжает путешественник и садится за руль. – Это специально подготовленный к морозам Harley-Davidson. Три колеса, шипы, подогрев ручек и стекла. Все, чтобы было комфортно Чебурашке и мне. Но он слабохарактерный и едет в машине.

Костюм мешает обзору, поэтому его путешественники везут в машине Фото: Алексей БУЛАТОВ

Образ героя мультика особенно радует детей из Дома малютки. Ведь по пути мотогонщик наряжается, посещает детские дома и дарит ребятишкам не только хорошее настроение, но и подарки. Еще одна глобальная цель мотопробега – создать и объединить сообщество байкеров. На конечной точке маршрута Олег Капкаев соберет мотоциклистов со всей России.

Байк выдерживает минусовые температуры и оборудован всем необходимым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мультяшный герой Чебурашка вновь стал брендом-любимцем. Новая комедия от режиссера Дмитрия Дьяченко, которая вышла в прокат в новогодние праздники, сорвала кассу.

Чебурашка вновь стал брендом-любимцем Фото: Алексей БУЛАТОВ