В Свердловской области уже есть четыре ребенка с именем Космос Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самыми популярными детскими именами в Свердловской области стали Михаил и София. Так, в прошлом году назвали 871 мальчика, а также 907 девочек. Об этом сообщает информационный портал области.

Лидерами в рейтинге мужских имен стали – Александр, Артем, Матвей и Лев. А редкими были признаны Николай и Денис. Среди женских имен популярны - Виктория, Ева, Анна и Мария. А еще в этом году появились 103 девочки Нины.

Не обошлось и без нетривиальных имен с уклоном в мифологию, а также историю. Так, родители почтили создателей славянской азбуки. И в области регистрировали детей с именами Мефодий, а отчеством Кириллович. Еще детей называли в честь богов греческого Пантеона: Афина, Дионис. Были и древнегреческие имена: Спартак, Платон. Кроме того, родители давали имена: Агапа, Елизар, Яромир.

Редкими именами в Екатеринбурге признали женсие - Златослава, Милослава, Моника, Сияна, Паулина, Калерия и Ильина. Из мужских таковыми стали - Ной, Радосвет, Астемир, Давлат, Дарий, Иво, Леон, Минтимер, Урал и Филат. Кроме того, родители в 2022 году давали малышам имена Леон, Даниэлла, Мирон, Алексина. А у кого-то из родителей появилась на свет девочка Радость. Кстати, четвертый мальчик в регионе с именем Космос родился в Сысерти.

А еще за прошлый год стало больше двойняшек. Так, в семье Евгениии и Александра Шитовых появились мальчики Ярослав и Владислав. В семье они стали восьмым и девятым ребенком.