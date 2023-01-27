В Свердловской области стоимость «борщевого набора» снизилась на 37%

Торговые сети стали ограничивать наценки на социально значимые товары Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в наступившем году стоимость «борщевого набора» снизилась на 37%, если сравнивать с январем прошлого года. За год он подешевел на 72 рублей. Об этом сообщается в департаменте информполитики региона.

За год по данным Свердловскстата картофель подешевел на 38,9%, свекла - на 25,6%, морковь - на 21,9%, капуста - на 56,3%.

- Для того чтобы цены, в том числе и на овощи, были доступны потребителям, летом 2021 года глава региона Евгений Куйвашев объявил о старте переговоров с торговыми сетями, работающими на территории Свердловской области, по формированию товаров «социальной корзины», - рассказал и.о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Сергей Шарапов.

После этого торговые сети стали ограничивать наценки на социально значимые товары, в том числе на овощи.

Так, средняя стоимость моркови составила 36 рублей 07 копеек, капусты - 26 рублей 01 копейка, картофеля - 28 рублей 28 копеек, свеклы - 31 рубль 27 копеек.

В департаменте информационной политики региона отметили, что для обеспечения продовольственной безопасности региона и своевременного пополнения запасов овощей в магазинах основная часть урожая заложена на длительное хранение в современные овощехранилища, уровень обеспеченности которыми сегодня составляет 95%.

Кстати аграриям власти компенсируют часть затрат на строительство и модернизацию овощехранилищ.