Труппа возвращалась домой с гастролей в Среднеуральске. Фото: Театр кукол Краснотурьиснка/ предоставлено Валерием Горелых

Суд Верхотурья огласил приговор 51-летнему водителю Игорю Неделку, погубившему в аварии актрис кукольного театра Краснотурьинска. Трагедия развернулась на трассе под Новой Лялей поздним вечером 1 октября, когда труппа театра возвращалась домой с гастролей.

Около 22:40 в автобус с актерами врезалась фура молокозавода из Кушвы, за рулем которой был Неделку.

- Осужденный допустил нарушение правил дорожного движения, проявив преступную небрежность, отвлекся от управления транспортным средством и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автобусом марки ПАЗ, в котором находились возвращавшиеся с гастролей артисты, - отметила пресс-секретарь свердловской прокуратуры Марина Канатова.

Автобус труппы театра кукол. Фото: Краснотурьинский театр кукол «ВКонтакте»

В результате аварии скончались 26-летняя Юлия Арабей и 37-летняя Кристина Шварц. Также пострадал 21-летний актер Егор Старцев, он по-прежнему восстанавливается после ДТП.

- Время было позднее, и все спали в автобусе, - рассказывал «КП-Екатеринбург» после аварии актер. - Проснулся я от сильного удара об стену. Меня стали выводить из автобуса, и я увидел двух людей на полу без движения. Как позже выяснилось, водитель фуры выехал на встречную полосу. То ли он уснул, то ли что, не ясно. Наш водитель пытался избежать лобового столкновения, стал выруливать, но удар все равно пришелся в бок автобуса. Именно там сидели Юля и Кристина. Это были лучшие люди, которых я знал. У Юли есть муж, а у Кристины остался муж и несовершеннолетний сын.

Верхотурский районный назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении общего режима.