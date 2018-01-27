В Уральском государственном медицинском университете студенты изучают IT и программируют на языке Python

Фото предоставлено пресс-службой УГМУ

В современном мире невозможно представить эффективную деятельность врачей без практического применения информационных технологий. Навыки в сфере IT необходимы современным врачам. Ректор УГМУ Ольга Ковтун подчеркивает: «Открытие кафедры способствует повышению конкурентоспособности будущих выпускников и позволяет внедрять новые технологии в медицинские учреждения для оказания более качественной помощи пациентам».

В рамках обучения 343 студента УГМУ бесплатно осваивают четыре образовательных модуля «Цифровой кафедры»: информационные технологии в медицине; медицинские информационные системы и язык программирования; цифровая трансформация здравоохранения; проектная работа в организациях здравоохранения.

Фото предоставлено пресс-службой УГМУ

«Цифровая кафедра дает нам возможность развиваться в новой для себя сфере. Мы изучаем основы программирования на языке Python и учимся применять полученные знания в медицине. Например, умение программировать упрощает работу с документами, а следовательно, экономит время врача и позволяет ему больше взаимодействовать с пациентом», - делится Алина, студентка 5 курса УГМУ.

Программа рассчитана на 22 месяца и завершится итоговой аттестацией, после которой студенты получат диплом государственного образца о профессиональной переподготовке «Специалист по информационным ресурсам и обработке медицинских данных»

«Цифровая кафедра для меня - это путь к саморазвитию и расширению собственного кругозора, а также это возможность принять участие в создании IT проектов здравоохранения в будущем»,- рассказывает Анастасия, студентка УГМУ.

Фото предоставлено пресс-службой УГМУ

Для организации обучения на новой кафедре университет существенно обновил компьютерный парк, а также закупил оборудование, которое позволяет студентам осваивать учебную программу в условиях виртуальной реальности. В дальнейшем планируется создание полноценной VR-лаборатории в сотрудничестве с клиническими кафедрами и Уральским федеральным университетом.

Цифровая кафедра — это проект, реализуемый в рамках программы «Приоритет 2030», направленный на формирование цифровых компетенций, необходимых для эффективной профессиональной деятельности в условиях цифровой трансформации здравоохранения.