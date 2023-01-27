«Татьянин день»: читатели «Комсомолки» проголосуют за лучших уральских студенток

Студенток Екатеринбурга пригласили к участию в конкурсе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если ты студентка (18+) и мечтаешь хоть на мгновение попасть на подиум, то можешь сделать это в один клик!

«КП-Екатеринбург» объявляет онлайн-фотоконкурс красоты среди студенток ВУЗов и колледжей Екатеринбурга и Свердловской области «Татьянин день».

Урал всегда славился своими красавицами, талантливыми и умными студентками, которые пользуются безусловным уважением и доверием сокурсников, педагогов, родных и друзей.

Заявить о себе вам поможет наш фотоконкурс, который «Комсомолка» проводит в поддержку лучших студенческих традиций, таких как Татьянин день.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИЦЕЙ?

С 25 января по 1 февраля 2023 года подай заявку на участие в конкурсе в редакцию «ИД «Комсомольская правда» на e-mail: konkurs.ekb@phkp.ru

Заявку оформи согласно Приложению №1 к Положению: укажи в заявке ФИО, место учебы, факультет, выбранную профессию и кратко расскажи о себе.

Приложи к письму фото конкурсанта (размер фотографии от 2 МБ).

Подпиши согласие на обработку персональных данных.

КОГДА ГОЛОСОВАТЬ?

Народное голосование за студентку-красавицу пройдет на сайте ural.kp.ru = с 02.02.2023 по 16.02.2023г.

Проголосовать за участниц конкурса студенческой красоты можно на странице конкурса.

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА

– 17 февраля 2023 года состоится торжественная церемония награждения победителя, вручение памятного диплома и приза в редакции «Комсомольская правда» (Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 52);

– победительница станет гостем радиопередачи на радио «Комсомольская правда»;

– интервью с победительницей будет опубликовано в газете и на сайте «Комсомольская правда»;

– состоится фотосессия.

Участвуй и получи новый творческий опыт на площадке популярного федерального СМИ и свою минуту славы от «Комсомолки»!