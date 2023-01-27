Свердловский губернатор отменил Универсиаду-2023 в Екатеринбурге

Глава региона подтвердил отмену Универсиады Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об окончательной отмене проведения Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Документ опубликован на портале правовой информации региона.

- Постановляю признать утратившим силу указ «О подготовке и проведении XXXII Всемирной летней Универсиады в 2023 году в Екатеринбург, - написано в документе за подписью главы региона.

Объекты для Универсиады используют для проведения спортивных игр Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весной прошлого года Международная федерация университетского спорта заявила, что проведения всемирного спортивного мероприятия в столице Среднего Урала отложено. Состязания были намечены на август 2023 года.

Теперь в эти даты в Екатеринбурге решили провести международный фестиваль университетского спорта, на который приедут спортсмены из стран ШОС, БРИКС и СНГ.

Это мероприятие проведут в рамках Российско-китайского сотрудничества в спорте в 2022 и 2023 годах. Соответствующее распоряжение в октябре 2022 года подписал президент Владимир Путин.

Указ губернатора. Фото: портал правовой информации Свердловской области

В международном мероприятии примут участие представители 246 вузов из 94 стран. Участники будут соревноваться в 15 видах спорта. Состязания проведут на объектах, которые в Екатеринбурге готовили к Универсиаде.

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