Свердловскую область ждут ветряные выходные

Погода в Екатеринбурге будет умеренно холодной, но ветряной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области в конце января замерла на умеренно низких температурах. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха будет стабильной, а по области сохранится сильный ветер с порывами.

«Количество осадков на фронте в Свердловской области прогнозируется не более 3-4 мм. На севере и на юге региона осадки небольшие, в пределах 1 мм за сутки. По области также сохранится ветер с порывами до 17-19 м/с. Направление ветра преимущественно юго-западное, в северных районах – западное», - сообщает синоптик Алексей Пулин.

27 января погода в Свердловской области будет теплой: днем в одних районах до +1 градусов по Цельсию, в других – до -4 градусов. Ночью похолодает до -4 - -6 градусов по Цельсию.

Погода в Екатеринбурге 27 января будет облачной, с небольшим снегом и порывами ветра до 14 метров в секунду. Днем до -2 - -4, ночью до -6. Слабый снег продолжится в Екатеринбурге 28 января, днем -5 - -6, ночью до -8. Небольшое похолодание придет в Екатеринбург в воскре ение. 29 января в Екатеринбурге температура воздуха днем составит -6 – -8 градусов по Цельсию, в ночь на 30 января – до -10.

Все выходные магнитное поле будет спокойным а УФ-индекс минимальным.