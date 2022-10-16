В Свердловской области алкоголь покупают чаще, чем в других регионах

Уральцы все чаще предпочитают расслабляться дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области покупают алкогольную продукцию чаще, чем жители других регионов страны. Так, по официальным данным, в 2020 году в целом по России розничные продажи спиртных напитков на душу населения составили 6,337 литра чистого этанола, а в регионах Уральского федерального округа, включая Свердловскую область, 7,214 литра этанола на душу населения.

По итогам опроса о частоте употребления алкогольных напитков, который провел Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Свердловской области, для большинства граждан спиртные напитки стали частью повседневности, средством «перезагрузки». За последние два года уральцы все чаще употребляют алкоголь дома, а не в барах, клубах и ресторанах.

- Безусловно, это можно расценить как одно из последствий локдауна. Однако специалисты ЦОЗМП одной из причин, опять же по результатам опроса, назвали создание условий доступности алкоголя, которая достигается за счет роста точек продаж вблизи жилых домов, расширения ассортимента продукции и специальных ценовых предложений, - рассказывают в региональном Центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

Среди опрошенных:

Употребляют спиртные напитки – 76,4%

Не употребляют алкоголь – 22,2%

Жители Екатеринбурга чаще употребляют алкоголь, чем жители других населенных пунктов региона. За последний месяц в уральской столице пили алкоголь 70,6% опрошенных, в малых городах – 50%.

Среди тех, кто употребляет алкоголь, 22,4% выпивают каждую неделю, чаще одного раза в неделю – 13,4%.

Какой алкоголь пьют жители Свердловской области?

Слабые алкогольные напитки – 63,7% респондентов

Некрепленые вина – 42,3%

Крепкий алкоголь – 33,2%.

Большинство уральцев предпочитают слабоалкогольные напитки Фото: Алексей БУЛАТОВ

81% респондентов указали, что чаще всего приобретают алкогольную продукцию в магазинах шаговой доступности. 90,2% жителей Екатеринбурга отметили возможность приобрести спиртные напитки рядом с домом. В области такую возможность отметили 77,8% граждан.

Почти половина опрошенных покупают алкоголь в специализированных магазинах, 39,5% горожан делают это в продуктовых магазинах у дома. 2,2% респондентов признались, что приобретают спиртное после 23 часов.

Среди тех, кто покупал алкоголь за последний месяц, более трети (37%) отметили, что покупали 1 раз, также около трети (28,6%) покупали 2 раза за месяц. Треть респондентов (34,4%) указали, что покупали алкоголь 3 раза и более за прошедшие 4 недели.

Чем старше возраст ответивших респондентов, тем реже они покупают алкогольные напитки. Так, в возрастной группе 18-24 года покупали алкоголь за последний месяц в среднем 9 раз, в возрастной группе 55 и старше – в среднем 1-2 раза.

Женщины часто приобретают алкоголь для того, чтобы его употребить в коллективе на празднике, а мужчины, прежде всего, для личного употребления.

Также в Екатеринбурге 39,2% горожан говорят, что рядом с домом всегда можно приобрести алкоголь, а поселках такая возможность есть только у 19,8% опрошенных. Многие уральцы держат дома алкоголь для приема гостей (31%), на «всякий случай» (28%) и для личного употребления (21,1%).

Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики сделали вывод, что близость точек продаж спиртного к дому влияет на частоту его употребления.

Всего в исследовании приняли участие 2695 человек. Случайным образом было отобрано 1108 человек – 598 женщин и 510 мужчин, что соответствует распределению по полу в Свердловской области (54% женщин и 46% мужчин). Большинство респондентов (85,4% ответивших) являются работающими.