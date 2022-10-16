Мебель из свердловских колоний частично заменит продукцию IKЕА

Продукция свердловских осужденных частично заменит товары бренда IKEA Фото: Алексей БУЛАТОВ

Продукция, созданная руками заключенных колоний Свердловской области, не сможет по всем позициям заменить товары ушедшего с российского рынка бренда IKЕА. Однако по ряду позиций это сделать можно.

- По различным причинам продукция учреждений ГУФСИН не заменит на рынке продукцию компании IKЕА, за исключением отдельных позиций, например, по изготовлению мебели для дома, качество которой не уступает IKЕА, - рассказывает предприниматель Дмитрий Баранов, который занимается производством мебели, и на протяжении семи лет сотрудничает с тремя учреждениями ГУФСИН.

Мебельное производство в свердловских колониях растет. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

По словам Баранова, в начале сотрудничества на участке, который обслуживал его организацию, работали 15 заключенных одной из колоний. Спустя 7 лет их количество выросло до 350 человек из трех колоний.

В планах в 2023 году трудоустроить еще 100 человек, которые займутся производством мебели по заказам его предприятия.

В пресс-службе ведомства по Свердловской области уточняют, что ГУФСИН – не коммерческая структура, главная задача - это трудоустройство осужденных, которые выплачивают деньги по искам потерпевшим. Сейчас в регионе работают 8 400 осужденных.

С начала года осужденные уральских колоний изготовили мебели на 800 миллионов рублей. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

- Только в этом году изготовлено мебели, включая корпусную, офисную, мягкую мебель, а также мебель для дома и дачи, стулья, кресла, на 800 миллионов рублей. Десятки единиц оборудования по изготовлению любой мебели установлены в цехах ИК-5 и ИК-13 Нижнего Тагила, а также ИК-10 Екатеринбурга, - рассказывают в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.