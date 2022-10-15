Доброволец из Полевского получил медаль за подвиг во время спецоперации

Свердловчанин умело обеспечил путь отхода сослуживцам и эвакуацию раненых. Фото: администрация Полевского городского округа

Ефрейтора Дмитрия Захарова из Полевского наградили медалью «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Он в составе добровольческого батальона попал во время спецоперации на Украине в засаду, но смог выбраться и помочь сделать это своим товарищам. Об этом сообщает администрация Полевского городского округа.

- 21 июня в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области в составе сводной группы был направлен для обнаружения уничтожения минометной батареи вооруженных сил Украины, которая вела беспокоящий огонь в сторону населенного пункта личного состава батальона, - приводит ведомство выдержку из военного рапорта.

Захаров вместе с товарищами попал в засаду украинской диверсионной разведывательной группы. Ефрейтор проявил мужество. Он умело обеспечил путь отхода сослуживцам и эвакуацию раненых.

Глава Полевского округа Константин Поспелов назвал подвиг Захарова примером. Он отметил хорошее воспитание военного, которое дали ему родители и учителя.

- И для молодого поколения это пример того, как надо жить и работать, как совершать важные поступки, - отметил Поспелов.

Сейчас ефрейтор находится в увольнении. Он приехал с Украины навестить свою семью. Через два дня он должен уехать обратно на фронт.

Ранее стало известно о подвиге рядового из Верхней Салды Артема Савина. Он выполнял боевые задачи в составе экипажа танка. Военный вызвал огонь на себя, что дало возможность его товарищам вынести раненных с пол боя.