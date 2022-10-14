Гости первыми открыли счет. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» на выезде сенсационно отобрал очки у «Ростова», который является одним из лидеров Российской Премьер-Лиги. «Шмели» достаточно неожиданно смогли обыграть «желто-синих» со счетом 1:2.

Гости первыми открыли счет, на 17 минуте первого тайма Алексей Каштанов развернулся на линии штрафной и выполнил заброс на Лазара Ранджеловича, который перебросил вратаря, для сербского нападающего этот гол стал вторым в составе екатеринбуржцев.

Набранные три очка позволяет «Уралу» подняться на две строчки в турнирной таблице

Однако вскоре хозяева поля получили возможность сравнять счет, после падения Николая Комличенко в чужой штрафной судья с помощью ВАР указал на точку. На 26 минуте пенальти реализовал полузащитник Роман Тугарев. Ближе к перерыву «шмели» чуть не остались в меньшинстве, Ибраиму Сиссе едва не показали красную карточку за опасную игру в подкате. В итоге арбитр ограничился «горчичником».

На 71 минуте второго тайма еще один легионер «Урала» Рай Влут с передачи экс-капитана Дениса Кулакова пробил из штрафной в створ ворот, установив окончательный счет в матче.

Набранные три очка позволяет «Уралу» подняться на строчку в турнирной таблице и занимать промежуточное 11 место, сейчас в активе команды 13 очков в 13 проведенных матчах.

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