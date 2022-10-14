Автомобилисты встали в огромную пробку из-за серьезной аварии на въезде в Екатеринбург

Очевидцы сообщают, что на трассе столкнулись как минимум две машины. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

На въезде в Екатеринбург автомобилисты встали в огромную пробку из-за аварии на Московском тракте. Очевидцы сообщают, что на трассе столкнулись как минимум три машины. Сейчас длина затора составляет несколько километров.

- Те, кто едет со стороны Первоуральска, встали сразу в три ряда, никто не может проехать. Успела увидеть поврежденный Toyota Land Cruiser и еще одну легковушку. Пробка тянется от Карасьеозерского, - рассказывает «КП-Екатеринбург» читательница по имени Екатерина.

Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В городском отделении пропаганды ГИБДД подтвердили факт аварии. Как оказалось, участниками аварии стали три иномарки: Skoda Octavia, Hyundai Solaris, а также Toyota Land Cruiser.

- Женщина за рулем Skoda при выезде со второстепенной дороги не пропустила Hyundai и допустила столкновение, после чего вышла на проезжую часть осмотреть автомобиль, где на нее как на пешехода наехал внедорожник Toyota, - рассказали «КП-Екатеринбург» в госавтоинспекции.

Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Пострадавшую женщину с различными травмами доставили в городскую больницу № 36.

Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей строго соблюдать ПДД и быть особо внимательными при совершении маневров, в том числе при выезде с второстепенной дороги.

Фото: сервис "Яндекс. Пробки"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Уралмаше в ДТП с Kia Spectra и Toyota Land Cruiser пострадал двухлетний малыш. Мальчик ударился о подушку безопасности (Подробнее)

На выезде из Екатеринбурга образовалась огромная пробка. Она тянется от Истока до Косулино (Подробнее)