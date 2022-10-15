«Он был шалопаем, она – аккуратной студенткой»: какой была первая студенческая любовь Вячеслава Бутусова

Студенты-молодожены Вячеслав и Марина Бутусовы

Архитектурный университет в Екатеринбурге Вячеслав Бутусов всегда называл «подарком судьбы». И дело тут не только в том, что его творческая атмосфера позволила Бутусову раскрыться, как музыканту. Именно на студенческой скамье он познакомился со своей первой женой - Мариной. Ко дню рождения знаменитого музыканта мы узнали, за что его любили девушки и, за что полюбила первая жена, которая до сих пор носит его фамилию, пусть пути их давно разошлись.

ПОЗНАКОМИЛИСЬ НА КАРТОШКЕ

Самый центр Свердловска. Многоэтажное здание архитектурного университета словно затерялось в плотной застройке между торговым центром и старейшим кинотеатром города. Даже парадный вход в вуз тут сбоку, почти со двора - не знаешь, пройдешь мимо. Вопреки неприметному зданию, студенты тут были яркие. Но самым ярким на потоке 1978 года оказался парень, который пару лет назад переехал в столицу Урала из Красноярска. Уже на посвящении в первокурсники он выделился, примерив… бутафорскую грудь.

- Вячеслав изображал мать-архитектуру на посвящении: был в женском халате и сланцах. Тогда у него еще не было длинных волос, - рассказывали однокурсники Вячеслава Бутусова. - Он сидел на троне. У его ног все брали закуску, какие-то напитки символические, не алкогольные. Сам Слава тогда толкал речь. Что-то про будущее, про перспективы…

Вячеслав Бутусов на защите своего дипломного проекта

А потом было то, что современным студентам неведомо – первокурсников отправили на поля под Свердловском – в колхоз. Там Вячеслав Бутусов впервые обратил внимание на скромную девушку, которая училась с ним в одной группе. Оказалось, что ее зовут Марина. В тот момент будущий знаменитый музыкант еще не знал, что видит свою будущую жену. Как вспоминали однокашники, Бутусов тогда на полях ходил практически в балаклаве – носил шапку-шлем. Поэтому Марина вряд ли могла разглядеть его тогда хорошенько. Видела лишь глаза.

- Как и все студенты тогда, они познакомились на картошке, - вспоминал Виктор Колясников, научный руководитель дипломного проекта музыканта. – Марина потом говорила, что «Слава концерты записывает и дарит мне»

«УБЕРИТЕ ЖЕНЩИНУ, А ТО ЖЕНА СКАНДАЛ ЗАКАТИТ»

Полноценные отношения у пары начались лишь после того, как студентам выдали зачетные книжки. По воспоминаниям тех, кто знал их в студенческие годы, Вячеслав и Марина как будто дополняли друг друга. И в те моменты, когда Бутусов с головой уходил в музыку, не оставляя времени для пар, Марина начинала учиться за двоих.

- Он был шалопаем, а она аккуратной студенткой, - вспоминает Сергей Санок, один из преподавателей музыканта. - Слава Бутусов в основном занимался другими делами – музыкой, друзьями, в ансамбле выступал, газету «Архитектор» выпускал. Ему некогда было учиться. А Марина успевала учиться и за себя, и за него. У нас же много всяких работ, которые студент должен выполнить на дому и сдать на кафедру. И было очень развито, когда одни студенты делали работу за других. Это было нормально.

О том, что Бутусов будет музыкантом, в университете не сомневался никто. С утра до вечера, а порой и по ночам он с друзьями репетировал в подвале университета. Он находился в отдельном домике рядом с университетом. Так начиналась знаменитая группа Nautilus Pompilius. По легенде, однажды на репетицию кто-то принес радио-микрофон. А тот во время репетиции кто-то случайно неправильно настроил и голос Бутусова вдруг зазвучал из раций милиционеров соседнем отделении.

Вячеславу Бутусову исполнился 61 год Фото: Рамиль Галиев

- Я был тогда в аспирантуре и мне должны были дать первого дипломника – как раз Вячеслава. Преподаватель меня тогда спросил: «Бутусова знаете? Он замечательно поет!», - вспоминает Виктор Колясников. - Помню, как я впоследствии впервые увидел своего дипломника. Шел какой-то праздник в институте, и он там пел песню из фильма «Верные друзья». Потом у нас было несколько консультаций по дипломной работе. Но их было немного. Он занимался по ночам музыкой и очень уставал. А Марина отличница была. У нее дипломный проект был по пойме реки Исеть. Она со своим дипломным проектом справилась и стала помогать Славе.

К этому моменту Вячеслав и Марина уже были семьей. А Марина стала важной частью группы Nautilus Pompilius. Именно она придумывала и помогала создавать образы и костюмы для мужа и его коллег. Вместе они ездили в составе агитбригад по соседним со Свердловском городам. Пели для студентов Бисерти и Михайловска.

- Номера отбирались в студенческом клубе, - вспоминала Елена Артемова, бывшая однокурсница Вячеслава Бутусова. - Я тогда пела свои песни под гитару. А Слава в то время только начинал сочинять, в основном предпочитал исполнять чужие - в стиле ретро. Например, «Опять от меня сбежала последняя электричка».

- Как-то на обратном пути остановились на дороге. Ребята забрались на крышу автобуса с инструментами, так классно. Славка высунулся в окно, а в следующее окно высунулась Маринка. А Славка заворчал: «Уберите от меня эту женщину, а то моя жена скандал закатит, - вспоминала Ольга Зуева, одна из участниц той поездки.

РАССТАЛИСЬ В 90-Е

Еще на втором курсе у них родилась дочь, которую назвали Анной. Девочка любила рисовать и однажды исписала карандашами чертеж дипломного проекта папы. Их нужно было срочно переделать в сжатые сроки.

- Помню, за несколько дней до защиты диплома, вся команда «Наутилуса» в полном составе оккупировала одну из аудиторий и чертила, рисовала тушью проект Бутусова, - рассказывает Виктор Колясников.

После вуза Вячеслав Бутусов устроился в Уралгипротранс и по восемь часов в день стоял с рейсфедером перед кульманом

После учебы Вячеслав Бутусов устроился в Уралгипротранс, проектировать строящийся метрополитен. По восемь часов в день он стоял с рейсфедером перед кульманом (чертежные инструменты – Прим. Ред.). А в голове его играла музыка и сочинялись слова для песен.

- Иногда он давал нам послушать свои записи, причем даже те, которые еще только находились в работе, – рассказывал Спартак Зиганшин, коллега Бутусова в Уралгипротрансе. – Однажды мы всем коллективом собрались у меня дома. Бутусов принес рабочую запись концерта «Разлука». Оставил ее и забыл. А ведь это была единственная версия, записанная на маленькой бобине. После этого Бутусов две недели был, как в воду опущенный. Что случилось? Однажды он признался: «Потерял рабочую запись». Я ему: «Так она у меня дома лежит. Ты же ее забыл!». Он сразу повеселел.

В начале 90-х Марина и Вячеслав разошлись. Каждый стал жить своей жизнью. Марина не стала возвращать себе девичью фамилию. Сейчас она работает по профессии. Занимается дизайном интерьеров, периодически выступает, как эксперт, в передачах, посвященных архитектуре. А у Вячеслава Бутусова теперь другая жена и дети от второго брака.