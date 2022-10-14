С семьями мобилизованных работают все главы муниципальных образований Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области рассказали, какие меры поддержки будут оказаны семьям жителей региона, которые попали под частичную мобилизацию.

В частности, министерство образования прорабатывает вопрос с обеспечением горячим питанием школьников, чьи отцы были призваны. По официальным данным, таких учеников в области порядка 800 человек, сюда входят учащиеся с пятого по одиннадцатый классы.

- Для дошкольников открываются дежурные группы в детских садах, планируется, что юным свердловчанам будет оказана педагогическая и социально-психологическая поддержка, - рассказывают в департаменте информационной политики Свердловской области.

Министерство образования прорабатывает вопрос с обеспечением горячим питанием школьников, чьи отцы были призваны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также помощь получат и студенты колледжей и техникумов, чьи отцы получили повестку, для них предусмотрено полное социальное обеспечение, годовой норматив на ребенка составляет 91 642 рубля.

- Кроме того, обсуждаются вопросы о поддержке и уходе за пожилыми членами семьи, помощи больным родственникам мобилизованных граждан. Работа по разработке мер была организована с момента объявления Президентом РФ частичной мобилизации, - добавили в департаменте.

Также с семьями мобилизованных работают все главы муниципальных образований и волонтеры движения «МыВМЕСТЕ».

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