Теперь ему грозит до 15 лет заключения. Фото: страница Игоря Дудина во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге отправили под суд 52-летнего таксиста Игоря Дудина. Его обвиняют в убийстве 54-летнего коллеги Павла Шумкова. По версии следствия, преступление было совершено 30 января 2019 года. Но задержать главного подозреваемого удалось лишь в этом августе. В тот злополучный день Шумков и Дудин собрались в квартире общего знакомого на улице Карасьевской. Повод для ссоры оказался более чем неожиданным.

- Дудин рассказал коллегам, как одолжил родственнику 50 тысяч рублей, - объясняет старший следователь СК Никита Проказов. – Но деньги он получил не в срок и стал требовать еще и проценты по займу. В ответ на это Шумков высказал мысль, что с члена семьи можно было и не брать лишних денег. Дудину это не понравилось, и он ударил обидчика кухонным ножом в грудь.

Осознав случившееся, таксист бросился в бега. Предыдущие судимости за кражи помогли ему грамотно скрываться. Два месяца он жил в заброшенных вагонах при железнодорожном вокзале. А ближе к лету перебрался в Белоярский район, где был замечен за строительством бань под ключ. Сыщики уголовного розыска узнали о местонахождении Дудина, и отправились к нему под видом покупателей. Но опоздали на сутки. К их приезду предполагаемый убийца вновь залег на дно.

- Обвиняемый был задержан 23 августа в Екатеринбурге, когда направлялся в частную клинику на сдачу анализов. За три года он так и не покинул пределы Свердловской области. Спустя время он расслабился: начал пользоваться телефоном, попадал в объективы камер наблюдения. Ни с кем из близких он не контактировал. Лишь один раз приходил в гости к матери. Вину в убийстве Дудин признал частично. Как это часто бывает – утверждает, что защищался, - добавил старший лейтенант юстиции Никита Проказов.

Игорь Дудин во время следственного эксперимента. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Уголовное дело уже передано в суд для рассмотрения по существу. Игорю Дудину грозит до 15 лет лишения свободы.

- Сколько веревочке ни виться, а конец будет. Эта известная фраза, как нельзя лучше, подходит к истории, о которой идёт речь. Подозреваемый долгое время скрывался от следствия, но, в конце концов, сыщики уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий вычислили и задержали его, - отметил пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых.

Напомним, что в Верх-Исетском суде рассматривается дело об убийстве 21-летней Анастасии Гадировой. Труп девушки обнаружили в ванне, а позже по обвинению в расправе был задержан ее парень Вадим Бадретдинов. По данным «КП-Екатеринбург» его защита выдвигает версию о том, что молодой человек душил девушку во время секса. Тем самым причинив ей смерть по неосторожности.

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