В доме, где многодетный отец носил сына-инвалида на седьмой этаж на руках, починили лифт

За помощью Олег Анарметов обращался в редакцию «КП-Екатеринбург» Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Хочу выразить благодарность «Комсомольской правде» за то, что благодаря их действиям заработал лифт на Походной, 72. Спасибо большое! Теперь лифт исправен!, - не скрывая улыбки, говорит многодетный отец Олег Анарметов в видео, которое он отправил в редакцию.

Лифт в многоэтажке не работал больше двух недель. И, если большинству жителей это предоставляло неудобства, то для Олега было целым испытанием.

Лифт в доме не работал больше двух недель Фото: Алексей БУЛАТОВ

42-летний мужчина каждый день был вынужден подниматься на седьмой этаж и спускается с него с сыном-инвалидом на руках. У девятилетнего Вани ДЦП. Мальчик весит 45 килограммов.

Из-за постоянных тяжелых нагрузок у мужчины начались проблемы со здоровьем.

- Сначала приходилось подниматься на руках с сыном, а потом возвращаться нести наверх коляску. По три-четыре раза приходилось останавливаться на лестничных пролетах, чтобы передохнуть. У нас еще не все лампы в подъезде горят, поэтому по вечерам здесь полумрак. Легко упасть. Такой вот бесплатный экстремальный фитнес, - рассказывал Олег. - Теперь вот спина болит, появилась отдышка, да вообще, честно говоря, все чаще покалывает сердце.

После обращения редакции в УК, лифт починили Фото: Алексей БУЛАТОВ

Олег обращался с жалобами в управляющую компанию и ЖКХ.

- Директор управляющей компании сказал, что лифт починят 5 октября, но этого не произошло, - поясняет мужчина.

«КП-Екатеринбург» обращение в управляющую компанию «Чкаловская». Через два дня после этого Олег сообщил радостную новость о том, что лифт все-таки починили.

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