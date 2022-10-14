Житель Свердловской области попросился на альтернативную службу вместо мобилизации: рассказываем, что решил суд

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд Краснотурьинска отказал местному жителю Дмитрию Злоказову в замене службы в рамках частичной мобилизации на альтернативную службу.

Согласно картотеке суда, ответчиками по административному делу выступали военный комиссариат Краснотурьинска и Карпинска, призывная комиссия по мобилизации Краснотурьинска и военный комиссариат Свердловской области.

- В удовлетворении иска было отказано. Решение не вступило в законную силу, его можно обжаловать в течение 30 суток, - пояснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе суда Краснотурьинска.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что из Еланского гарнизона вернулись домой порядка 700 ошибочно мобилизованных. В свою очередь омбудсмен Татьяна Мерзлякова сообщила коллеге по Совету по правам человека при президенте РФ Марине Ахмедовой, что мобилизованных из Свердловской области «отправляют в большом количестве в Луганскую область, но на учебу».

Сейчас в военкоматах Среднего Урала отправка мобилизованных временно приостановлена. В военном комиссариате объяснили, с чем это связано.

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