Гортранс Екатеринбурга ищет водителей, обещая отсрочку от мобилизации

Также в городе большая нехватка кондукторов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге не хватает 700 водителей и несколько сотен кондукторов. Об этом заявил замглавы Екатеринбурга по транспорту Алексей Бубнов.

Нехватка кадров началась в Гортрансе весной 2020 года, когда вся страна боролась с коронавирусом. Ожидаемо, пожилые кондукторы побоялись выходить на работу, будучи в зоне риска.

- В целом, наверное, да – 700 водителей не хватает, - рассказал «КП-Екатеринбург» Алексей Бубнов. - Это и в Гортрансе и у частников в совокупности. В городе порядка 400 трамвайных вагонов, 240 троллейбусов, 400 муниципальных автобусов. С кондукторами тоже нехватка. Сейчас бывают ситуации, когда утром кондуктор есть, а вечером уже нет. То есть водитель выполняет его работу.

Сейчас власти города активно привлекают на работу в Гортрансе через объявления и службы занятости. Водителям даже обещают отсрочку от мобилизации.

- Водитель общественного транспорта – тяжелая категория. Сначала нужно получить категорию С, а потом еще и категорию Е. А зарплата не такая большая, как хотелось бы. В Гортрансе водители получают 50-60 тысяч рублей. У частников некоторые по документам зарабатывают 14 500 рублей. То есть там «черная» бухгалтерия, но мы не можем на это повлиять. Этим должны правоохранительные органы заниматься. У кондукторов зарплата зависит от количества смен. С переработками может получать и 60 тысяч. У наших водителей есть отсрочка от мобилизации, определенное количество сотрудников получают ее. Каждый отдельный случай разбирают в отделе кадров, - добавил Алексей Бубнов.

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