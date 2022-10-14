Около 700 мобилизованных отправили из Елани обратно домой

Депутат Госдумы Максим Иванов удивился, что так много мобилизованных, не подходящих по здоровью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Еланском гарнизоне около 700 мобилизованных отправили обратно домой. Об этом сообщает депутат Госдумы Максим Иванов в своем telegram-канале.

- В Еланском гарнизоне посетил медроту. Сообщили, что за две недели они отправили обратно по домам 400 человек. Еще 300 «завернули» по документам, как неправомерно мобилизованных, - рассказал он.

Иванов заявил, что информация о том, кого можно мобилизовать, а кого нельзя, должна быть в военкоматах. Он удивился, что так много мобилизованных, не подходящих по здоровью.

В Свердловском областном военкомате «КП-Екатеринбург» посоветовали обратиться в пресс-службу Центрального военного округа. В ЦВО отказались от комментариев.

Ранее Иванов рассказал о том, как устроен быт мобилизованных в Елани. По его словам, военнослужащие наладили условия для проживания и распределили должности. В некоторых местах они даже высадили елки.

Депутат отметил, что у бойцов хорошее питание. Кроме того, они заняты учебой: полевые стрельбы, метание гранат, маскировка, окапывание и тактика боя.

Редакция «КП-Екатеринбург» сама побывала в гарнизоне, чтобы своими глазами увидеть, как живут и готовятся мобилизованные. Корреспонденты рассказали об этом в репортаже.