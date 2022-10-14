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Общество14 октября 2022 7:53

Около 700 мобилизованных отправили из Елани обратно домой

400 человек не проходили по здоровью, а 300 – по документам
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Депутат Госдумы Максим Иванов удивился, что так много мобилизованных, не подходящих по здоровью

Депутат Госдумы Максим Иванов удивился, что так много мобилизованных, не подходящих по здоровью

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Еланском гарнизоне около 700 мобилизованных отправили обратно домой. Об этом сообщает депутат Госдумы Максим Иванов в своем telegram-канале.

- В Еланском гарнизоне посетил медроту. Сообщили, что за две недели они отправили обратно по домам 400 человек. Еще 300 «завернули» по документам, как неправомерно мобилизованных, - рассказал он.

Иванов заявил, что информация о том, кого можно мобилизовать, а кого нельзя, должна быть в военкоматах. Он удивился, что так много мобилизованных, не подходящих по здоровью.

В Свердловском областном военкомате «КП-Екатеринбург» посоветовали обратиться в пресс-службу Центрального военного округа. В ЦВО отказались от комментариев.

Ранее Иванов рассказал о том, как устроен быт мобилизованных в Елани. По его словам, военнослужащие наладили условия для проживания и распределили должности. В некоторых местах они даже высадили елки.

Депутат отметил, что у бойцов хорошее питание. Кроме того, они заняты учебой: полевые стрельбы, метание гранат, маскировка, окапывание и тактика боя.

Редакция «КП-Екатеринбург» сама побывала в гарнизоне, чтобы своими глазами увидеть, как живут и готовятся мобилизованные. Корреспонденты рассказали об этом в репортаже.

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