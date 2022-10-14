«Руки прочь от Клавдии!»: Дмитрий Губерниев заступился за Клаву Коку

Телеведущий эмоционально отреагировал на информацию о проверке СК Клавы Коки Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о Клаве Коке, обвиняемой общественниками в оскорблении чувств верующих после скандального выступления во Владивостоке.

- Руки прочь от Клавдии!!!! Не позволим!!!! Хватит уже стучать и доносить, - написал спортивный комментатор в своем telegram-канале. - И дело совсем не в Клаве или в Киркорове… Или еще в ком.

Напомним, ранее стало известно, что СК РФ проверит певицу из Екатеринбурга на предмет нарушения ею права на свободу совести и вероисповеданий из-за того, что Клава Кока выступила во Владивостоке на Дне знаний рядом с храмом.

До этого певицу также обвинили еще и в развращении молодежи из-за того, что она исполнила на детском празднике со сцены песни «Мне пох» и «Пьяную домой». Исполнительница несколько дней никак не комментировала ситуацию, но позже заявила, что попросту не знала, что выступает рядом с храмом.

- Я не видела церковь и не знала, что она там находится. Более того, артист не выбирает место, где располагается сцена. Я - православная и крещеная. И я бы никогда не позволила себе осквернить веру любой конфессии, - рассказывала Клава Кока в своем telegram-канале.

Также она поделилась с поклонниками, что после обвинений вместе с лейблом Black Star планирует обратиться в прокуратуру.

По статье 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» певице может грозить до одного года лишения свободы.

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