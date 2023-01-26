Подробности скандала в престижной гимназии, где родители обвинили педагога в издевательствах над третьеклассником

Стаж работы педагога в гимназии - 3 месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 24 января, родители учащихся престижной гимназии №94 рассказали о том, что учитель издевалась над третьеклассником во время урока и заклеила ему рот скотчем. Разразившийся скандал привлек внимание правоохранителей, которые организовали проверку в школе. В самом учреждении информацию не прокомментировали. Однако, как рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией, проверка в школе продолжается и уже установлены новые обстоятельства.

Как рассказал инсайдер, с 24 января, педагог начальных классов, которую родители подозревают в издевательствах, ушла на больничный. Ее общий стаж работы в гимназии педагогом – 3 месяца. Учитель пришла на работу в ноябре 2022 года.

- Учитель третьего класса учится в Уральском государственном педагогическом университете. Коллеги дают ее положительную характеристику и уверяют, что методику преподавания она знает, - рассказал собеседник «КП». – Руководство гимназии встретились с родителями и школьником. Он рассказал, что учитель ему не заклеивал рот скотчем. А обострившуюся ситуацию считает шуточной.

В ходе разбирательств с учителем будут беседовать, обсуждать методику преподавания. Не обойдется без работы с родителями школьника. Сейчас у руководства гимназии в планах проконтролировать работу учителя.

Ранее, мама школьника рассказывала, что в родительском чате обсуждали вопрос неприлежного поведения ученика третьего класса. Возмущение сопровождалось заявлениями о том, что на проблемного ученика надо пожаловаться сотрудникам отдела по работе с несовершеннолетними.

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