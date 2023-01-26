Какие новые тарифы на электроэнергию-2023 для потребителей Свердловской области

После отмены "ночного тарифа" в выходные дни уральцы озадачились вопросом перепрограммирования счетчиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце января стало известно, что Региональная энергетическая компания отменила тариф выходного для на электроэнергию в Свердловской области. Ранее уральцы платили за пользование электричеством в выходные и праздничные дни по «ночному тарифу», который был значительно ниже «дневного». Но теперь это мера была отменена, а сами тарифы значительно выросли.

В связи с последними новостями свердловчане гадали, нужно ли им перепрограммировать счетчики в 2023 году. 26 января руководитель управления тарифов и ценообразования Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Наталья Разумова пояснила, что с электросчетчиками ничего делать не нужно.

Как платить за электроэнергию в Екатеринбурге и Свердловской области в 2023 году

При желании владелец квартиры или дома может перейти на единый тариф или платить по-старинке. Если вы хотите изменить тариф на одноставочный, то нужно связаться со своей УК или поставщиком ресурса.

Показания нужно передавать в обычном режиме согласно своему тарифу: одноставочный, двухставочных и трехставочный.

Новые тарифы на электроэнергию - 2023 для потребителей Екатеринбурга и Свердловской области:

Дома с газовыми плитами:

- одноставочный тариф: 5,15 рубля кВт/час;

- двуставочный: днем — 6,01 рубля кВт/час; ночью — 2,86 рубля кВт/ час.

Дома с электрическими плитами:

- одноставочный тариф: 3,61 рубля кВт/час;

- двуставочный: днем — 4,21 рубля кВт/час; ночью— 2,00 рубля кВт/час.

Какой тариф выгоднее использовать при оплате электроэнергии в Свердловской области в 2023 году

По оценке Разумовой, для жителей многоквартирных домов выгоднее использовать одноставочный тариф. Для жителей частных домов с газовым и печным отоплением – тоже. Для жителей частных домов с электроотоплением – двухставочный.