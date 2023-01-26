Уральцам напомнили об опасностях тонкого льда

При резком потеплении сотрудники МЧС усиливают профилактику несчастных случаев на льду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС Свердловской области вновь возвращаются к профилактическому рейду «Тонкий лед». На днях в Екатеринбурге 14-летний подросток провалился в воду на Городском пруду. Его спас друг, с которым мальчик и переходил речку по льду. Учитывая теплую погоду, спасательные службы напоминают: переход пруда в центре Екатеринбурга строго запрещен.

- Городской пруд по сути является руслом реки Исеть. Поэтому в середине идет течение, и если у берега толщина льда достигает 50 сантиметров, то там, в центре, может быть меньше. Вода вымывает лед, поэтому там лед тоньше, и это опасно, - пояснил во время профилактического рейда старший госинспектор центра ГИМС по Свердловской области Александр Лоскутов.

С начала ледостава на Среднем Урале зафиксировано несколько случаев, когда люди провалились под лед. Чтобы избежать неприятной ситуации, надо знать правила безопасности на льду.

Прочный лед – это прозрачный лед с зеленоватым или синеватым оттенком. Стоит знать, что на открытом бесснежном пространстве лед всегда толще.

Какие места у водоемов наиболее опасны

Молочно-мутный, серый лед, обычно ноздреватый и пористый лед очень тонкий: он обрушивается без предупреждающего потрескивания

В местах скопления снега

Там, где растет камыш и другие водные растения

Под мостами

Вблизи мест сбора в водоемах теплых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий

На течении, особенно быстром

На глубоких местах с темным льдом

У болотистых берегов

«Чтобы ледовый покров мог уверенно выдерживать одного человека, он должен быть не тоньше 7 сантиметров, а для группы людей – не менее 25 сантиметров», - отмечают в пресс-службе регионального МЧС.

Что нельзя делать на льду

Переходить через водоем в необорудованных местах

Выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения

Выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости в снегопад

Собираться в одной точке большой компанией

Бегать и прыгать по замершему льду

Проверять прочность льда ударом ноги

Что делать, если лед под ногами трещит

Не паникуйте. Не пытайтесь бежать. Лучше лечь и перекатываться всем телом в ту сторону, откуда вы пришли, на проверенную ледяную тропу

Что делать, если ты провалился под лед

Не паникуйте, не тратьте силы на лишние движения

Громко зовите на помощь

Попробуйте избавиться от лишней тяжести, такой как рюкзак за плечами

Широко раскиньте руки, опираясь на лед, чтобы не погрузиться в воду с головой

Пытайтесь выбраться самостоятельно, навалившись всем телом на лед. Главное, постараться обеспечить наиболее широкую поверхность

Выбравшись на лед, передвигайтесь ползком в ту сторону, откуда пришли по проверенной на прочность ледяной тропе

Что делать очевидцу, если увидел, как человек провалился под лед

Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду;

Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою спасательные средства, осторожно двигаться по направлению к полынье;

Остановитесь от находящегося человека в воде в нескольких метрах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или шест;

Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны.

Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке суконкой или руками, напоите пострадавшего горячим чаем.

«Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь – в подобных случаях это может привести к летальному исходу», - предупреждают спасатели.