Компактный отпариватель для масштабной работы

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

В современном мире мы экономим время и оптимизируем пространство. Гаджеты должны быть удобные, отлично делать свою работу и не занимать много места. Polaris создал компактный и мощный отпариватель PGS 2277CА. По своим характеристикам гаджет мощнее стационарных отпаривателей, но при этом прибор легкий, удобный и мобильный.

Отпариватель имеет съемный резервуар для воды емкостью 90 мл и дополнительный резервуар объемом 1000 мл с автоматической подачей воды. Достаточно опустить гаджет в дополнительный резервуар и основная емкость в ручке начнет пополняться. Это безопасно и удобно. Благодаря датчику на ручке капли и протечки исключены при отсоединении резервуаров. Несмотря на компактность, гаджет обладает высокой мощностью — 2200 Вт.

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Прибор готов к работе уже через 25 секунд. Отпариватель универсален для всех видов ткани, его можно использовать без гладильной доски. Длина шнура — 3 метра. Такой шнур позволит отгладить шторы без удлинителя. Отпариватель лаконично выглядит и имеет световой индикатор. Просто идеальный напарник для домашних дел, который позволит существенно сэкономить время.

Топ нестандартных вариантов для применения отпаривателя

Обладатели компактных и мощных отпаривателей могут применять гаджеты буквально всюду. Ручной отпариватель Polaris PGS 2277СА позволит сделать сразу несколько дел дома.

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Например, можно легко сделать дезинфекцию детских игрушек. Затем перейти на шторы, ведь отпариватель не только мощный (2200 Вт), но еще и обладает трехметровым шнуром. Лежанки для собак тоже теперь будут всегда в порядке. Не забудьте обработать паром шлемы для сноуборда, сумки и рюкзаки. Заодно пройдитесь по пальто, а в конце разгладьте подушки на диване.

Все это можно сделать без лишних действий и даже не подливать воду, что существенно сэкономит время. Отпариватель имеет съемный резервуар для воды емкостью 90 мл, а также дополнительный резервуар объемом 1000 мл с автоматической подачей воды.

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Чтобы пополнить бак в ручке отпаривателя просто опустите его в дополнительный резервуар. После этого основная емкость начнет пополняться. Капли и протечки исключены при отсоединении резервуаров благодаря датчику.