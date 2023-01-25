В Екатеринбурге будут судить неадеквата, зарезавшего прохожего на Вторчермете

Ранее злоумышленник имел проблемы с законом. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге завершили расследование дела 32-летнего местного жителя Вадима Негодаева, который зарезал человека на Вторчермете. Инцидент произошел 10 июля прошлого года на улице Дорожной.

Во время разбирательства выяснилось, что злоумышленник в момент происшествия был пьян, из-за чего вступил в конфликт с 33-летним прохожим. Словесная перепалка быстро переросла в поножовщину.

- От полученного ранения через непродолжительное время потерпевший скончался. С места происшествия фигурант скрылся, однако впоследствии самостоятельно явился в правоохранительные органы, в том числе в связи с тем, что узнал из СМИ о том, что его разыскивают, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

Примечательно, что психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала нападавшего невменяемым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Примечательно, что психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала нападавшего невменяемым.

- Вскоре после того, как сыщикам удалось выйти на след мужчины, он принял решение о самостоятельной явке с повинной. В полицию он явился 14 июля 2022 года. Ранее он привлекался к ответственности за угрозу убийством и побои, - отметили в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу.

Ранее стало известно, что в деревне Прядеина, расположенной под Ирбитом, застрелили 26-летнего Александра Чеглакова. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник в экстренных службах. Трагедия развернулась ранним утром 21 января, когда парень отправился в гости к другу по фамилии Спицин. Около шести утра между мужчинами произошла ссора, и хозяин дома схватился за ружье.