Какие события запланированы на фестивале «Бажовские дни» на Урале

Персонажи сказов Павла Бажова вдохновляют людей творчества многие годы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый год уральцы отмечают день рождения писателя Павла Бажова фестивалем. Пять дней жители Екатеринбурга и Свердловской области могут слушать лекции, посещать выставки и экскурсии, концерты и спектакли. Завершится фестиваль 29 января 2023 года.

Афиша фестиваля «Бажовские дни» в 2023 году

24 января – открытие выставки «Мужское дело». Дети и взрослые узнают о профессиях, которые были доступны до середины XX века только мужчинам: рудокоп, металлург, охотник и множество других профессий. Благодаря интерактивному проекту «Полный контакт», который создали сотрудники музеев Бажова Екатеринбурга и Сысерти в рамках экскурсии каждый сможет примерить кольчугу Ермака, охотничьи лыжи дедушки Коковани и валенки с деревянными колодками заводского рабочего.

Выставка находится по адресу улица Пролетарская, 16, вход стоит 100-200 рублей.

25 января в 18:00 - авторская экскурсия бажововеда Георгия Григорьева о происхождении и смысле Хозяйки Медной горы, Великого Полоза, Синюшки и других фантастических персонажей. Возможно, природа взаимодействует с человеком через этих персонажей. Георгий Григорьев считает, при определенных обстоятельствах главный герой у Бажова сталкивается со своей страстью, одержимостью, подавленным желанием, и Бажов занимался не фольклором, а психологией.

Билет стоит 300 рублей, заранее необходимо записаться по телефону музея (343) 257-06-92.

Место: Музей П. П. Бажова, ул. Чапаева, 11.

26 января в 16:00 - железная выставка из уральских материалов к 85-летию «Каменного цветка». Участники экскурсии узнают о реальных прототипах сказа, поймут личную драму Бажова, которую он переживал во время написания, и полюбуются на галерею шедевров, для которых сказка стала источником вдохновения.

Зрители увидят первый советский цветной фильм «Каменный цветок», Майю Плисецкую в роли Хозяйки Медной горы, первый свето-музыкальный фонтан в Европе, пароход «Павел Бажов» и настоящее море сувениров и бытовых мелочей. Вход свободный в день открытия с 16:00 до 17:00. В остальные дни – по билетам в театр.

Место: фойе Камерного театра, ул. Пролетарская, 18

27 января в 19:00 - концерт Камерного оркестра B-A-C-H совместно с актерами Камерного театра и мастером песочной анимации Андреем Казанцевым «Сказы с оркестром». Концертная программа составлена из произведений композиторов со всего света. В программе: "Серебряное копытце" и Антонио Вивальди / Эдвард Григ и "Богатырева рукавица" / Joe Hisaishi и "Медной горы Хозяйка" / Massive Attack, "Каменный цветок", Карл Дженкинс, письма Бажова и многое-многое другое.

Место: Камерный театр, ул. Пролетарская, 18, касса тел. 371-96-03

28 января в 13:00 – читка дебютного произведения П. П. Бажова «Уральские были». Произведение инсценируется впервые. Персонажи Бажова появились в этом произведении впервые.

Вход свободный, по регистрации.

Место: Камерный театр, ул. Пролетарская, 18, телефон кассы (343) 371-96-03

24-29 января – экскурсия в мир самоцветов, сказов и домашнего уюта семьи писателя «Роман с камнем, или Сказы Бажова и где они обитают». Обзорная экскурсия по дому-музею П. П. Бажова и коллекции минералов со всего Урала. Билет стоит от 200 до 300 рублей.

Место: Музей П. П. Бажова, ул. Чапаева, 11, тел. 257-06-92. С 10:00 до 18:00 по записи

24-29 января – театрализованная программа с мастер-классом «Изнанка Каменного цветка» для детей и взрослых. В программе костюмированные экскурсии по всем уголкам усадьбы, мастер-класс, душевные разговоры, необычное знакомство с главными героями сказов и гастрономические забавы. Билет стоит 400-500 рублей. Место: Музей П. П. Бажова, г. Сысерть, Володарского, 16, тел. (34374) 6-16-18. С 10:00 до 17:00 по записи.

24-29 января – театрализованная программа с мастер-классом «О сказках и сказочниках». Это экскурсия-моноспектакль, где гость почувствует себя маленьким Павлом Бажовым в мире заводского сказочного фольклора. Билеты стоят 400-500 рублей.

Место: Музей П. П. Бажова, г. Сысерть, Володарского, 16, тел. (34374) 6-16-18. С 10:00 до 17:00 по записи.