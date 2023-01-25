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Звезды25 января 2023 10:25

Фестиваль «Бажовские дни» в Екатеринбурге: афиша мероприятий в 2023 году

Какие события запланированы на фестивале «Бажовские дни» на Урале
Дарья ВОРОНИНА
Персонажи сказов Павла Бажова вдохновляют людей творчества многие годы.

Персонажи сказов Павла Бажова вдохновляют людей творчества многие годы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый год уральцы отмечают день рождения писателя Павла Бажова фестивалем. Пять дней жители Екатеринбурга и Свердловской области могут слушать лекции, посещать выставки и экскурсии, концерты и спектакли. Завершится фестиваль 29 января 2023 года.

Афиша фестиваля «Бажовские дни» в 2023 году

24 января – открытие выставки «Мужское дело». Дети и взрослые узнают о профессиях, которые были доступны до середины XX века только мужчинам: рудокоп, металлург, охотник и множество других профессий. Благодаря интерактивному проекту «Полный контакт», который создали сотрудники музеев Бажова Екатеринбурга и Сысерти в рамках экскурсии каждый сможет примерить кольчугу Ермака, охотничьи лыжи дедушки Коковани и валенки с деревянными колодками заводского рабочего.

Выставка находится по адресу улица Пролетарская, 16, вход стоит 100-200 рублей.

25 января в 18:00 - авторская экскурсия бажововеда Георгия Григорьева о происхождении и смысле Хозяйки Медной горы, Великого Полоза, Синюшки и других фантастических персонажей. Возможно, природа взаимодействует с человеком через этих персонажей. Георгий Григорьев считает, при определенных обстоятельствах главный герой у Бажова сталкивается со своей страстью, одержимостью, подавленным желанием, и Бажов занимался не фольклором, а психологией.

Билет стоит 300 рублей, заранее необходимо записаться по телефону музея (343) 257-06-92.

Место: Музей П. П. Бажова, ул. Чапаева, 11.

26 января в 16:00 - железная выставка из уральских материалов к 85-летию «Каменного цветка». Участники экскурсии узнают о реальных прототипах сказа, поймут личную драму Бажова, которую он переживал во время написания, и полюбуются на галерею шедевров, для которых сказка стала источником вдохновения.

Зрители увидят первый советский цветной фильм «Каменный цветок», Майю Плисецкую в роли Хозяйки Медной горы, первый свето-музыкальный фонтан в Европе, пароход «Павел Бажов» и настоящее море сувениров и бытовых мелочей. Вход свободный в день открытия с 16:00 до 17:00. В остальные дни – по билетам в театр.

Место: фойе Камерного театра, ул. Пролетарская, 18

27 января в 19:00 - концерт Камерного оркестра B-A-C-H совместно с актерами Камерного театра и мастером песочной анимации Андреем Казанцевым «Сказы с оркестром». Концертная программа составлена из произведений композиторов со всего света. В программе: "Серебряное копытце" и Антонио Вивальди / Эдвард Григ и "Богатырева рукавица" / Joe Hisaishi и "Медной горы Хозяйка" / Massive Attack, "Каменный цветок", Карл Дженкинс, письма Бажова и многое-многое другое.

Место: Камерный театр, ул. Пролетарская, 18, касса тел. 371-96-03

28 января в 13:00 – читка дебютного произведения П. П. Бажова «Уральские были». Произведение инсценируется впервые. Персонажи Бажова появились в этом произведении впервые.

Вход свободный, по регистрации.

Место: Камерный театр, ул. Пролетарская, 18, телефон кассы (343) 371-96-03

24-29 января – экскурсия в мир самоцветов, сказов и домашнего уюта семьи писателя «Роман с камнем, или Сказы Бажова и где они обитают». Обзорная экскурсия по дому-музею П. П. Бажова и коллекции минералов со всего Урала. Билет стоит от 200 до 300 рублей.

Место: Музей П. П. Бажова, ул. Чапаева, 11, тел. 257-06-92. С 10:00 до 18:00 по записи

24-29 января – театрализованная программа с мастер-классом «Изнанка Каменного цветка» для детей и взрослых. В программе костюмированные экскурсии по всем уголкам усадьбы, мастер-класс, душевные разговоры, необычное знакомство с главными героями сказов и гастрономические забавы. Билет стоит 400-500 рублей. Место: Музей П. П. Бажова, г. Сысерть, Володарского, 16, тел. (34374) 6-16-18. С 10:00 до 17:00 по записи.

24-29 января – театрализованная программа с мастер-классом «О сказках и сказочниках». Это экскурсия-моноспектакль, где гость почувствует себя маленьким Павлом Бажовым в мире заводского сказочного фольклора. Билеты стоят 400-500 рублей.

Место: Музей П. П. Бажова, г. Сысерть, Володарского, 16, тел. (34374) 6-16-18. С 10:00 до 17:00 по записи.

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