Психолог из Нижнего Тагила за две недели собрала почти полмиллиона рублей на пошив варежек для мобилизованных

Первую партию отправят уже 20 октября. Фото: социальные сети Ирины Мельниковой

В Нижнем Тагиле мастерицы и любители шитья объединились, чтобы разогнать тоску, да еще и помочь мобилизованным. Две недели назад психолог Ирина Мельникова запустила проект с уютным названием «Варежки». В нем, взрослые и дети на добровольных началах шьют теплые рукавицы, балаклавы и снуды, которые потом отправят участникам спецоперации.

Ирина Мельникова в прошлом портной-закройщик и когда-то у нее даже было свое ателье. Основная же ее профессия - психолог. Идея проекта у Ирины Мельниковой возникла в первую очередь для того, чтобы поддержать близких, которые переживают стресс и долгую разлуку с мобилизованными.

- Конечно, важно помочь тем, кто уже участвует в спецоперации. Но и помочь нашим женщинам, которые сейчас чувствуют сильный стресс и тревогу. Когда люди объединяются, то им легче, и они не думают, что остаются один на один со своими переживаниями. Здесь во время шитья они отвлекаются, это помогает им снизить уровень тревоги и стресса, - рассказала «КП-Екатеринбург» Ирина Мельникова К тому же, теплые рукавицы на синтепоне, флисовые балаклавы это практично. Аналогичные варианты в магазинах будут стоить несколько тысяч рублей. А здесь себестоимость комплекта ниже, около тысячи рублей.

Иногда мастерицы кроят ткань едва ли не на полу. Фото: социальная сеть «Вконтакте» сообщество «Варежки»

Поначалу пришлось объявить сборы, чтобы реализовать задуманное. К счастью, добровольцы нашлись быстро.

- Первые средства в проект вложила моя мама. С помещением помогла близкая подруга. Дело развивала сначала своими силами, объявляла сборы на ткань. Искала помощниц, которые уже шили или желают научиться. Провела мастер-классы, на которые приходили люди, которые с «нуля» учились шить. Думала, что придет человек, пять, а в в проект пришло гораздо больше. Теперь я курирую несколько городов: Нижний Тагил, Екатеринбург и Тюмень, - отмечает Ирина Мельникова.

Ребята из детских домов творчества от 12 до 15 лет также включились в создание теплых рукавичек. Отправить первую посылку с теплыми вещами военнослужащим волонтеры планируют 20 и 28 октября.

- Я плачу только за транспортные услуги, все остальное сложилось. Нам пожертвовали уже 390 тысяч рублей обычные люди и фонды. Иногда даже сами предприятия берут на себя инициативу и раскраивают нам варежки. Здесь каждый помогает друг другу, как может. Многие предлагают нам свою помощь в качестве водителей. Шьем вещи мы не каждый день. Я назначаю время и раздаю крой, сообщаю время, когда буду собирать его. Здесь все строго регламентировано, - продолжает мастерица.

Пока расширять географию объединения волонтеры не решаются. Хотя мастерицы со всей России, включая Москву, Новосибирск заявили о своем желании помогать.