Жители Катайского района просят провести референдум по присоединению к Свердловской области

Катайцы уверены, что вместе с Уралом их уровень жизни улучшится Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В интернете появилась петиция жителей Катайского района Курганской области. Они собирают подписи за присоединение к Свердловской области. Петиция размещена на сайте change.org.

- При присоединении к Свердловской области, где заботятся о своих жителях, уровень жизни улучшится. Наведут порядок в администрации, начнут развивать потенциал города и района, - говорится в ней.

Автор петиции утверждает, что власть Курганской области бездействует и не решает остросоциальные вопросы. Он подчеркнул, что в регионе низкий уровень жизни, высокие цены на услуги ЖКХ и нет работы с достойной зарплатой.

Также в петиции говорится, что в Курганской области не хватает специалистов, в том числе врачей и учителей. Также автор пожаловался на изношенную инфраструктуру и большие траты бюджета. Под петицией, по данным на 13 октября, оставили подписи 292 человека.

Под петицией, по данным на 13 октября, оставили подписи 292 человека. Фото: скриншот сайта change.org

При этом группа «ВКонтакте» «Типичный Катайск» сообщает, что 12 октября неравнодушные жители пришли на прием к уполномоченному по правам человека в Курганской области Борису Шалютину. Кроме того, там присутствовали глава и омбудсмен Катайского округа, а также заместитель прокурора.

- Рассказали, что среди населения создалось устойчивое мнение, что Катайск - это город изгой, обделённый областным вниманием, и поэтому население готово провести референдум по отсоединению района от Курганской области и присоединении его к Свердловской области, - говорится в посте.

Под эти сообщением в группе свой комментарий оставил сам Шалютин. Он рассказал, что в Катайске на прием записалось семь человек. Одна из посетительниц пришла с «группой сопровождения». Они поставили ряд острых вопросов. Омбудсмен подчеркнул, что некоторые из них были сразу же приняты в работу.

- Что касается заявления в конце беседы одного из присутствовавших о намерении провести референдум о выходе из Курганской области, эта тема не относится к ведению уполномоченного по правам человека, тем не менее, я пообещал довести информацию до руководства области, - заявил омбудсмен.