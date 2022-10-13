Похолодание придет на Урал уже на следующей неделе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во второй половине октября в Свердловской области вновь выпадет снег. Задержавшееся «бабье лето» в Екатеринбурге окончательно уйдет с приходом мокрого снега примерно 22 октября. Но заметное похолодание придет на Урал уже на следующей неделе: с 17 октября.

- Что касается снега, то до него надо подождать: где-то в районе 20-22 октября могут пройти осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, - уточнила «КП Екатеринбург» главный синоптик гидрометцентра Свердловской области Галина Шепоренко.

Кроме того, в регионе пройдут дожди. Первые прольются уже в эти выходные, а на следующей неделе дождь ожидается минимум два раза за неделю.

В регионе пройдут дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, что на Урал идет похолодание, стало известно в середине октября. По словам Галины Шепоренко, уже вторая половина октября не будет такой теплой.

- Следующая неделя будет более прохладной. Температура воздуха будет 5-7, может быть 9 градусов тепла, а по ночам температура опустится до 1-4 градусов, - уточняет «КП Екатеринбург» Галина Шепоренко.

Портиться погода в нашем регионе начнет уже на этой неделе. По прогнозам синоптиков, в пятницу, 14 октября к Уралу с Поволжья подойдет небольшой циклон, который вызовет дожди в западных районах. В субботу, 15 октября дождь пройдет и на остальной территории Зауралья. В воскресенье, 16 октября существенных осадков не ожидается, но осенняя прохлада сохранится.