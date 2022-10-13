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Общество13 октября 2022 10:50

Синоптики рассказали, когда на Урале выпадет снег

Погода начнет портится на этой неделе
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Похолодание придет на Урал уже на следующей неделе

Похолодание придет на Урал уже на следующей неделе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во второй половине октября в Свердловской области вновь выпадет снег. Задержавшееся «бабье лето» в Екатеринбурге окончательно уйдет с приходом мокрого снега примерно 22 октября. Но заметное похолодание придет на Урал уже на следующей неделе: с 17 октября.

- Что касается снега, то до него надо подождать: где-то в районе 20-22 октября могут пройти осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, - уточнила «КП Екатеринбург» главный синоптик гидрометцентра Свердловской области Галина Шепоренко.

Кроме того, в регионе пройдут дожди. Первые прольются уже в эти выходные, а на следующей неделе дождь ожидается минимум два раза за неделю.

В регионе пройдут дожди

В регионе пройдут дожди

Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, что на Урал идет похолодание, стало известно в середине октября. По словам Галины Шепоренко, уже вторая половина октября не будет такой теплой.

- Следующая неделя будет более прохладной. Температура воздуха будет 5-7, может быть 9 градусов тепла, а по ночам температура опустится до 1-4 градусов, - уточняет «КП Екатеринбург» Галина Шепоренко.

Портиться погода в нашем регионе начнет уже на этой неделе. По прогнозам синоптиков, в пятницу, 14 октября к Уралу с Поволжья подойдет небольшой циклон, который вызовет дожди в западных районах. В субботу, 15 октября дождь пройдет и на остальной территории Зауралья. В воскресенье, 16 октября существенных осадков не ожидается, но осенняя прохлада сохранится.

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