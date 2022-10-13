Кожа несмотря на свою эластичность подвержена травмам Фото: Алексей БУЛАТОВ

У жителя Екатеринбурга Дмитрия Коземаслова очень мягкая и чрезмерно эластичная кожа. Ее легко можно растянуть на 10 сантиметров. А суставы настолько подвижны, что кончиками пальцев Дмитрий дотягивается до сгиба запястья. Такая особенность у него появилась из-за редкого наследственного заболевания – синдрома Элерса-Данлоса. Опасность в том, что кожа мужчины очень уязвима. Стоит ему упасть на асфальт – без помощи хирурга не обойтись. Удивительно, но при всех рисках Дмитрий опытный мотогонщик. О жизни с редким заболеванием и о том, как он поборол свои страхи – Дмитрий рассказал «КП-Екатеринбург».

ПОЧТИ ВСЕГДА ЗАБИНТОВАННЫЙ

Дмитрий отмечает, что регенерация стала лучше, когда он наладил свое питание и увлекся спортом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вся родня Дмитрия по материнской линии мучилась от синдрома Элерса-Данлоса. По рассказам Дмитрия, его дед мог оттянуть кожу на шее примерно на 20 сантиметров, но никого это не смущало. А вот порезов и травм в семье боялись. Маленького Диму родители оберегали от активности, как могли. Но нижнетагильская детвора только подстрекала к приключениям.

- Детство прошло не без трудностей. Постоянно болели колени, было больно просто сидеть. Ребята со двора бегали, прыгали, падали на щебенку, получали небольшие ссадины. У меня же постоянно подворачивались суставы, были вывихи, - вздыхает 33-летний парень. – А после падений были раны и едва ли не полные ботинки крови. Летом бывало, что распорол ногу и ходил забинтованный все лето, потому что все заживало только за два месяца. В травматологии я был частым гостем, меня все знали (Смеется).

Родные оберегали Дмитрия от экстрима. Фото: предоставила Юлия Отрощенко

Родители Дмитрия поначалу не понимали, почему так происходит. Установить причину хрупкости подростка помог один из нижнетагильских врачей.

- Мне тогда было 13 лет. Мы попали на прием к нижнетагильскому хирургу-армянину. Он посмотрел на меня, сказал, что, скорее всего, у меня синдром Элерса-Данлоса. Мама сразу стала искать научные труды, книги и собирать всю информацию об этом недуге, - говорит Дмитрий. - В детстве всем было интересно, как это проявляется. Рассказывал, показывал, как тянется моя кожа, и гнутся суставы. А когда стал старше, начались первые комиссии. Мне давали третью группу инвалидности. Я подтверждал ее из года в год. Уже после 18 лет мне дали группу пожизненно.

У Дмитрия очень подвижные суставы Фото: Алексей БУЛАТОВ

СПОРТ

Парень пошел учиться на педагога английского и информатики в нижнетагильский социально-педагогический институт. Студенческая жизнь захлестнула его разными событиями. Так, например, Дмитрий собрал команду ребят-единомышленников, которые занимались спортом и следили за своим питанием.

- Постепенно начали вырываться наружу желания, которые я хотел осуществить еще в детстве. На втором-третьем курсе института я на любительском уровне начал кататься на сноуборде. Ездил на велосипеде по горам. Это для здоровых людей то травмоопасно, а для меня тем более, - улыбается экстремал. – Каждое падение вызывало жуткую боль, колени постоянно вылетали. Даже случайный удар пальцем оборачивался гематомой. Но к травматологу я уже не стал по каждой травме ходить. Турники, брусья и пробежки прочно вошли в мою жизнь. Я стал наблюдать за состоянием тела. У меня наращивались и укреплялись мышцы.

Дмитрий не боится делать трюки на сноуборде. Фото: соцсети Дмитрия Коземаслова

Позднее Дмитрий заинтересовался историческими реконструкциями. Студенты устраивали рыцарские поединки в кольчуге, латах.

- Как-то у нас было выступление, и в один момент меч соперника прилетел мне прямо в лицо, рассек мне бровь. И тут начались спецэффекты, - смеется парень. – Мой соперник был в шоке от количества пролившейся крови. После такого экшена ему захотелось бросить такие игры. Мне же мои травмы давали стимул учиться быстрее, чем остальные. Травм не хотелось, поэтому делал все, чтобы их не получать, так и наращивал технику.

Суставы у Дмитрия очень подвижные Фото: Алексей БУЛАТОВ

По тактильным ощущениям, кожа Дмитрия отличается от обычной. Она мягкая и нежная, подобно ушку маленького ребенка. Стоит ему сжать кулаки, сразу будет видно, как шевелятся и едва не выпрыгивают суставы. Дмитрий отмечает, что именно за счет эластичности, он иногда избегает переломов.

- Кисти и пальцы очень хорошо тянутся, разгибаются и сгибаются. У меня уже одна из связок на правой руке гипертрофирована, это визуально прослеживается, - говорит он. – Моей маме 56 лет, она учитель музыки и пианистка. Но играть уже не может. Все потому что в свое время связки и суставы слишком сильно напрягались. Пальцы держать они уже не могут. Поэтому, она чувствует последствия синдрома.

У Дмитрия есть свой бизнес Фото: Алексей БУЛАТОВ

АДРЕНАЛИНОВЫЙ НАРКОМАН

Сам же парень работать педагогом не стал. Решил стать предпринимателем. Сейчас у него бизнес по продаже бензотехники. А в свободное от работы время Дмитрий занимается мотогонками по бездорожью. Этот вид спорта он открыл для себя после… игры в страйкбол.

- Тактические игры постепенно стали популярными, У меня своя команда, я был главным организатором игр. И чтобы мне удобнее было передвигаться по лесу, купил мотоцикл. Я будто адреналиновый наркоман, кайфовал от каждой гонки по оврагам и лесным дорожкам, - рассказывает Дмитрий. – Понял, что это мое. Сначала был питбайк, затем полноразмерный мотоцикл, а года три назад уже взял себе настоящий австрийский внедорожный мотоцикл. Всего, пять мотоциклов сменил.

К гонкам Дмитрий готовился очень долго. Фото: соцсети Дмитрия Коземаслова

Себя молодой человек не жалеет. Самоотверженно участвует в экстремальных мотокроссах. Пускай не приходит первым, зато испытывает себя на прочность.

- Мотоальпинизм помогает мне развиваться и хорошо себя чувствовать. В прошлом году я интенсивно готовился к экстремальной гонке в Геленджике. Я специально увез туда мотоцикл, катался там несколько недель. Были моменты, когда застревал в грязи, тащил на себе мотоцикл. Проскакивала у меня мысль, что стоит бросить это все, что я все же с группой инвалидности. А потом, как-то раз, по пути помог парню, который застрял. Он попросил подать рюкзак, я подал и удивился… Он достал захват для инвалидов, - удивляется мужчина. - У него была культя вместо руки. Вот тогда я воодушевился. Подумал, что вообще со своим синдромом должен быть первым на гонке.

Дедушка Дмитрия прожил 86 лет. Фото: предоставила Юлия Отрощенко

Кроме того, Дмитрий Коземаслов принимал участие в авторском фотопроекте Юлии Отрощенко «Особенная красота». В нем участвуют люди с необычной внешностью или особенностями здоровья. В дальнейшем эта фотосессия Дмитрия Коземаслова была представлена на выставке фотохудожницы. Этой весной Дмитрий неудачно спрыгнул с мотоцикла на привычной трассе горы Уктус в Екатеринбурге.

- Квадрицепс сократился и оторвал собственную связку на колене. Боль была страшная. Спустя 15 дней я попал на операцию. Она длилась три часа под общим наркозом. Было два типа сшивания. Сначала передвигался с костылями, а спустя две недели избавился от них. Потом ходил два месяца с ортезом. До сих пор хромаю. У обычных людей эта травма восстанавливается за год. Естественно, врачи мне сказали, что от гонок придется воздержаться. Мотоцикл я продал. Но, чтобы держать мышцы в тонусе - пересел на велосипед, Чему моя мама и бабушка очень не рады,- улыбается экстремал. – Они всегда были против моего рвения к экстриму. Папа относился нейтрально. Зато любимая девушка одобряет каждый мой шаг к победе, даже если я не вижу в этом чего-то значительного. Она была рядом в тяжелый период, когда восстанавливался после операции.

Сильные порезы у Дмитрия заживают около двух месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас Дмитрий мечтает найти людей с таким же синдромом, чтобы помогать им. Тем более что за свой жизненный опыт он накопил достаточно знаний в области питания, а также в спортивной подготовке. Дмитрий знаком с врачами, которые уже умеют делать качественные операции при синдроме. Кажется, ему нужна новая команда таких же людей, у которых «резиновая кожа», но стальные нервы.

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