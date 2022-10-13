Дворец дзюдо в Академическом достроят в конце 2022 года

Рабочие уже вышли на финишную прямую в строительстве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом районе Екатеринбурга строят Дворец дзюдо. И рабочие уже вышли на финишную прямую. Огромные площади изначально строили к проведению международных соревнований, однако впоследствии в проект пришлось внести изменения. Теперь Дворец позволит детям заниматься спортом, не покидая пределы района.

- Мы с вами находимся на пороге открытия Дворца. Мы же еще находимся в Академическом районе, который немного отдален от городской инфраструктуры. Здесь появится Дворец и нам это позволит именно в этом районе сделать большой набор ребятишек: 200 ребят, которые будут заниматься самбо и еще 200 ребят, занимающихся дзюдо, - говорит заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Сергей Набоких.

Дети смогут заниматься другими видами спорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

По его словам, Школа Олимпийского резерва дзюдо и самбо в Свердловской области одна из основных в стране. Поэтому открытие Дворца станет хорошим шагом вперед в развитии это спорта. Спорткомплекс разноплановый, поэтому дети смогут заниматься и другими видами спорта. Например, гимнастикой.

Сейчас в пространстве проходят последние приготовления к открытию. Все строительные работы планируют завершить к концу этого года.

Во Дворце будет заниматься около 400 детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На сегодняшний день на объекте выполняются работы по благоустройству, фасадам, прокладке инженерных сетей и отделочные работы. Завершить планируем к концу года, далее объект будет готовиться к сдаче в эксплуатацию, - заявил заместитель директора по производству управления капитального строительства Свердловской области Андрей Мельников.

Во Дворце будет сделано 1800 мест, а его площадь - 16 700 квадратных метров. Работы идут планово. Когда именно состоится открытие пока не уточняется.

Изначально Дворец строили для проведения Унивресиады-2023 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Открыть Дворец дзюдо в Академическом собирались прямо к проведению Универсиады-2023 в Екатеринбурге, которую, в итоге, перенесли. Здание вписали в Преображенский парк, благоустройство которого вовсю идет уже второй год. Участок парка, в котором построен спорткомплекс, реконструируют в следующем году. А вот первая очередь парка откроется уже в ноябре этого года.