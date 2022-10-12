В Екатеринбурге мужчина с инфарктом сам пришел на «скорую» пешком

Бригады "скорой" из-за высокого уровня заболеваемости постоянно в разъездах Фото: Алексей БУЛАТОВ

На фоне высокой заболеваемости ОРВИ скорая помощь Екатеринбурга «захлёбывается» в вызовах к больным с температурой. Тяжёлым больным в это время приходится идти за помощью к медикам своим ходом.

Накануне такой случай произошёл на подстанции скорой помощи в микрорайоне ЖБИ:

- Пришёл мужчина с типичными для инфаркта болями в груди. Говорит: не мог ждать приезда бригады. Бледный, испуганный, - рассказывает «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией. - На подстанции скорой помощи ему сняли ЭКГ, на которой у него был выявлен инфаркт миокарда. При этом артериальное давление у пациента во время осмотра уже не определялось.

Когда он пришёл на подстанцию, здесь были диспетчер, заведующая и уборщица, все остальные бригады – на вызовах, и большей частью – к температурящим больным. Но, тем не менее, всё закончилось благополучно. Помощь мужчина получил, ему вызвали бригаду, которая увезла его в кардиоцентр.

Мужчину успели довезти до реанимации Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сейчас идёт очень много вызовов к взрослым и детям с температурой, - рассказал «КП-Екатеринбург» один из диспетчеров Станции скорой помощи. – Вызывают к взрослым и детям на температуру 37С, 37,5С, 38С, 38,5С. У кого-то температура поднялась после прививки, или плюсом к температуре болит горло. И, как правило, нас вызывают в первый-второй день болезни, когда больного ещё даже участковый врач не смотрел и никакого лечения не проводится. Все эти вызовы не для скорой помощи, они отвлекают у нас массу времени и сил.

Врач скорой помощи из Екатеринбурга поделился ещё одним «потрясающим клиническим случаем», который произошёл здесь на днях:

«Нас вызвала девушка, 23 года. Её беспокоили боли внизу живота. При этом человек болел уже две недели, и впервые обратился за помощью, и прямо на «скорую». Позвонила она уже в первом часу ночи – видимо, другого времени не нашла. Поэтому не стоит удивляться тому, что мы иногда долго едем».

Врачи напоминают, что боли в животе, головные боли, боли в боку, а также повышение температуры с болью в горле и даже кашлем в том случае, если у больного при этом нет сыпи, рвоты и судорог – повод вызвать «неотложку» из поликлиники, а не звонить на скорую помощь.

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