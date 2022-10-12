В Екатеринбурге «сват» из Таджикистана искал мигрантам невест ради разрешения на временное проживание

Он организовывал фиктивные браки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге полицейские поймали «свата» из Таджикистана. Исроил Гадоев организовывал фиктивные браки – искал для мигрантов русских невест. И все для того, чтобы женихи получили разрешение на временное проживание в стране (РВП).

За помощью к Гадоеву, который проживал в уральской столице, обратились сразу несколько мужчин из Средней Азии.

«Гадоев подыскал ранее незнакомую гражданку Российской Федерации, не осведомленную о его преступных намерениях, договорился с ней о заключении фиктивного брака с гражданином Таджикистана за денежное вознаграждение. Организовал прибытие в ЗАГС для подачи заявления на заключение брака, без намерения создавать семью, где по согласованию с вышеуказанными лицами, вступающими в брак, была назначена дата заключения брака», - уточняется в документации Орджоникидзевского суда.

Прежде чем такими свадьбами заинтересовались в полиции, Исроил успел провести пять фиктивных браков почти за год. После чего на Гадоева завели уголовное дело по 322.1 статье УК РФ («Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства»).

Гадоев активно помогал следствию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свадебный организатор не стал скрываться от полиции, а наоборот, активно помогал следствию в расследовании преступления. Это помогло ему смягчить приговор.

«В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Гадоева суд учитывает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления; иные действия в виде оказания благотворительной помощи, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением; полное признание вины; раскаяние в содеянном; положительные характеристики», - указывается в документах Орджоникидзевского суда.

В итоге, в суде решили, что Исроил отделается одним годом условно. Интересно, что до этого, еще в 2021 году против Гадоева было заведено точно такое же дело, а занимался он таким видом заработка с 2019 года. В первый раз суд постановил выплатить Гадоева штраф – 30 тысяч рублей.