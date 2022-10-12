Областной суд отказался смягчать наказание лидеру «Курары» по делу о дискредитации армии

Филолог-лингвист не нашел признаков дискредитации в высказываниях Ягодина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд оставил в силе административный штраф лидеру группы «Курара» Олегу Ягодину. Музыкант и актер «Коляда театра» был оштрафован на 40 тысяч рублей за высказывания на «Уральской ночи музыки» 24 июня. В его действиях усмотрели признаки правонарушения по статье 20.3.3 «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях».

Адвокат Георгий Краснов отметил, что не исключает возможность подачи кассационной жалобы.

- Мы надеялись, что заседание перенесут на другой день. Но его отложили лишь на два часа, - объяснил в разговоре с «КП-Екатеринбург» адвокат музыканта Георгий Краснов. - Несмотря на экспертизу филолого-лингвиста, который пришел к выводу об отсутствии в высказываниях Олега смысловой нагрузки по дискредитации, суд принял такое решение.

Напомним, что ранее по аналогичным статьям штрафовали депутата Гордумы Алексея Холодарева, а также бывшего мэра Евгения Ройзмана. У экс-градоначальника таких протоколов было три, после чего он стал фигурантом уголовного дела о фейках. Сейчас Ройзман под следствием, ему запрещено пользоваться интернетом и участвовать в массовых мероприятиях.