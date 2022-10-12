Осень на Урале непредсказуема Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце сентября Свердловскую область неожиданно накрыло снегом, словно не первый месяц осени стоял на дворе, а дело уже идет к декабрю и уже пора доставать пуховики. Но переменчивая уральская погода дала о себе знать. Через несколько дней в Свердловскую область внезапно вернулось тепло и все растаяло.

Наступившее «бабье лето» задержалось. В Уральском гидрометцентре подсчитали, что температура воздуха на Среднем и Южном Урале на сегодня превышает средние многолетние значения на 2-5 градусов. Но радоваться комфортной погоде осталось недолго - вскоре осенние холода вернутся на Урал. Синоптики уже рассказали, когда ожидается снег.

- На следующей неделе температура воздуха понизится до обычных для этой поры значений: 17-21 октября ожидается ночью 0,+4 градуса, днем +4,+8 градусов. В этот период предполагается 2-3 дня с дождем, которые в начале двадцатых чисел месяца уже могут смешиваться со снегом, - рассказала главный синоптик Уральского гидроментцентра Галина Шепоренко.

Портиться погода в нашем регионе начнет уже на этой неделе. По прогнозам синоптиков, в пятницу, 14 октября к Уралу с Поволжья подойдет небольшой циклон, который вызовет дожди в западных районах. В субботу, 15 октября дождь пройдет и на остальной территории Зауралья. В воскресенье, 16 октября существенных осадков не ожидается, но осенняя прохлада сохранится.