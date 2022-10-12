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Общество12 октября 2022 7:31

«Я бы уже занырнул»: 6-кратный чемпион мира по плаванию оценил бассейн в «Деревне Универсиады»

Юрий Прилуков посмотрел Дворец водных видов спорта с четырьмя бассейнами, который строится под Екатеринбургом
Авторы (2):
Алексей БУЛАТОВ
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Строители отмечают, что Дворец водных видов спорта готов на 70-75%

Строители отмечают, что Дворец водных видов спорта готов на 70-75%

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пусть «Универсиаду» в Екатеринбурге и отложили, но ее Деревню с общежитиями и спортивными комплексами строить продолжают. Расчет идет на то, что вместо Международных студенческих соревнований в столице Урала следующим летом пройдут другие крупные соревнования среди спортсменов.

Шестикратный чемпион мира по плаванию Юрий Прилуков лично оценил, как идет строительство Дворца водных видов спорта

Шестикратный чемпион мира по плаванию Юрий Прилуков лично оценил, как идет строительство Дворца водных видов спорта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 12 октября, на площадку приехал 6-кратный чемпион мира по плаванию Юрий Прилуков, чтобы посмотреть, как идет строительство Дворца водных видов спорта. Строители говорят, что он готов на 70-75%.

Сдать Дворец, как и другие объекты Деревни планируют в следующем году

Сдать Дворец, как и другие объекты Деревни планируют в следующем году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Была бы вода, я бы уже сейчас занырнул, - отметил Прилуков, оценивая пока еще пустые чаши под бассейны. - Я такого комплекса не видел ни в одной стране. Есть объекты, в которых хорошая прыжковая зона, есть где хорошие разминочные бассейны, есть где хорошие стартовые бассейны. А здесь все вместе. Это, наверное, пока лучший такой объект не только в России, но и в Европе в плане представительности, возможности соревнования и удобности их проведения. Все рядом.

В целом строители говорят, что Деревня для спортивных мероприятий готова на 70%

В целом строители говорят, что Деревня для спортивных мероприятий готова на 70%

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего в Дворце водных видов спорта будет четыре бассейна. Один для прыжков в воду, глубиной 5 метров. Один демонстрационный с глубиной в 3 метра. Также будет разминочный бассейн, тоже трехметровый, и детский, глубина которого меньше метра.

Строители уверяют, что все работы идут по графику

Строители уверяют, что все работы идут по графику

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Открою тайну, обычно при создании спортивных объектов об удобстве спортсменов думают в последнюю очередь, - говорит Юрий Прилуков. – Я тут, конечно, в трусах еще не ходил, но вижу, что здесь все хорошо и удобно. Из раздевалок и душевых есть выходы к чашам бассейнов. Есть удобные переходы, удобные подъезды. Не приходится ходить какими-то кругами, катакомбами… Думаю, когда нальют воду и все откроется, это будет точка притяжения для всех жителей Екатеринбурга и городов-спутников.

Всего бассейнов во Дворце водных видов спорта будет четыре

Всего бассейнов во Дворце водных видов спорта будет четыре

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В целом строители говорят, что Деревня для спортивных мероприятий готова на 70%. Из пяти общежитий два готовы на 90%. Еще три на 60% с лишним.

- Они сдаются в следующем году, - уточнил Михаил Уваров, руководитель проекта компании «Синара-Девелопмент». – У Общественного центра процент готовности 65-70%. Он сдается следующей весной. На сегодня все рисковые позиции, которые поставляются, в том числе из-за границы, уже пришли. Все основные риски сняты. Сомнений в том, что мы закончим вовремя, абсолютно никаких нет. Все идет по графику.

Водой чаши бассейнов наполнят еще нескоро

Водой чаши бассейнов наполнят еще нескоро

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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