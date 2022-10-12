«Я бы уже занырнул»: 6-кратный чемпион мира по плаванию оценил бассейн в «Деревне Универсиады»

Строители отмечают, что Дворец водных видов спорта готов на 70-75% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пусть «Универсиаду» в Екатеринбурге и отложили, но ее Деревню с общежитиями и спортивными комплексами строить продолжают. Расчет идет на то, что вместо Международных студенческих соревнований в столице Урала следующим летом пройдут другие крупные соревнования среди спортсменов.

Шестикратный чемпион мира по плаванию Юрий Прилуков лично оценил, как идет строительство Дворца водных видов спорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 12 октября, на площадку приехал 6-кратный чемпион мира по плаванию Юрий Прилуков, чтобы посмотреть, как идет строительство Дворца водных видов спорта. Строители говорят, что он готов на 70-75%.

Сдать Дворец, как и другие объекты Деревни планируют в следующем году Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Была бы вода, я бы уже сейчас занырнул, - отметил Прилуков, оценивая пока еще пустые чаши под бассейны. - Я такого комплекса не видел ни в одной стране. Есть объекты, в которых хорошая прыжковая зона, есть где хорошие разминочные бассейны, есть где хорошие стартовые бассейны. А здесь все вместе. Это, наверное, пока лучший такой объект не только в России, но и в Европе в плане представительности, возможности соревнования и удобности их проведения. Все рядом.

В целом строители говорят, что Деревня для спортивных мероприятий готова на 70% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего в Дворце водных видов спорта будет четыре бассейна. Один для прыжков в воду, глубиной 5 метров. Один демонстрационный с глубиной в 3 метра. Также будет разминочный бассейн, тоже трехметровый, и детский, глубина которого меньше метра.

Строители уверяют, что все работы идут по графику Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Открою тайну, обычно при создании спортивных объектов об удобстве спортсменов думают в последнюю очередь, - говорит Юрий Прилуков. – Я тут, конечно, в трусах еще не ходил, но вижу, что здесь все хорошо и удобно. Из раздевалок и душевых есть выходы к чашам бассейнов. Есть удобные переходы, удобные подъезды. Не приходится ходить какими-то кругами, катакомбами… Думаю, когда нальют воду и все откроется, это будет точка притяжения для всех жителей Екатеринбурга и городов-спутников.

Всего бассейнов во Дворце водных видов спорта будет четыре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В целом строители говорят, что Деревня для спортивных мероприятий готова на 70%. Из пяти общежитий два готовы на 90%. Еще три на 60% с лишним.

- Они сдаются в следующем году, - уточнил Михаил Уваров, руководитель проекта компании «Синара-Девелопмент». – У Общественного центра процент готовности 65-70%. Он сдается следующей весной. На сегодня все рисковые позиции, которые поставляются, в том числе из-за границы, уже пришли. Все основные риски сняты. Сомнений в том, что мы закончим вовремя, абсолютно никаких нет. Все идет по графику.

Водой чаши бассейнов наполнят еще нескоро Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Свердловской области раскрыл, что пройдет в Екатеринбурге вместо Универсиады

Новое спортивное мероприятие состоится на площадке Универсиады с 19 по 31 августа 2023 года (Подробнее)

Универсиада-2023: в Екатеринбурге показали, как идет строительство Деревни, которая примет 11 тысяч спортсменов

Большой фоторепортаж с огромной стройплощадки, на которой возводится Деревня Универсиады (Подробнее)