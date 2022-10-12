«Говорил, что без него мы сдохнем»: мать двоих детей-инвалидов защитилась от бывшего мужа, которого обвиняла в побоях

Оксана одна воспитывает сына с аутизмом и дочку с ДЦП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оксана Петрова улыбается, смотря на сына Влада и дочку Маргариту. Выходные семья провела, гуляя в парке и наслаждаясь хорошей погодой. Раньше о душевном спокойствии и обычных радостях 49-летняя женщина могла только мечтать. У сына Оксаны аутизм, у дочки – ДЦП. Последние несколько лет она не только одна воспитывала детей, но и пыталась защититься от бывшего мужа, который, по ее словам, угрожал выселить ее из квартиры. После статьи «Комсомолки» Оксана, наконец, перестала бояться за свое будущее и будущее своих детей.

Оксана прожила в браке с мужем 22 года. Фото: из архива Оксаны Петровой

«УГРОЖАЛ ВЫСЕЛИТЬ НАС»

В браке с Евгением (имя изменено – Прим. Ред.) Оксана прожила 22 года. По словам женщины, вначале отношений Евгений красиво ухаживал за ней, но вскоре после свадьбы сильно изменился: часто выпивал, не помогал с воспитанием детей-инвалидов и даже поднимал на нее руку.

- Наверное, я тогда любила его, поэтому и за все прощала. В 45 лет я вышла на пенсию. С детьми мы не вылезали из реабилитаций. Куда я возила Маргариту, там же лечила и Владика, - рассказывала Оксана «КП-Екатеринбург». – Мне тяжело об этом вспоминать, но было всякое. Муж выпивал. Пьяный он громил квартиру, я часто ходила в синяках. Старшая дочь говорила: «Мам, я боюсь, что тебя так однажды не станет». А один раз он даже спящего ребенка (Влада, - Прим. Ред.) ударил по лицу.

Женщина боялась разводиться. По ее словам, Евгений шантажировал ее, говорил, что оставит без жилья. В 2011 году Евгению от военного госпиталя выдали трехкомнатную квартиру. Сейчас в ней прописаны он, Оксана, их дети Влад и Маргарита, старшая дочь Оксаны от первого брака Мария и ее сын Артем.

В начале отношений Евгений красиво ухаживал за Оксаной. Фото: из архива Оксаны Петровой

- Петров говорил, что без него мы прожить не сможем, просто сдохнем. Говорил, что если я с ним разведусь, он выселит меня из квартиры, - уточняет мать-одиночка.

По словам Оксаны, ее бывший муж не хотел разводиться с ней из-за денег, потому что ждал, когда она получит выплаты после выхода на пенсию – около трех миллионов рублей.

- В 2012 году я записалась на специальную программу по накопительной ипотеке. По ее условиям, пока ты служишь, тебе на счет поступают деньги. В 2018 году я получила часть выплат, на которые сделала в квартире ремонт. Как только это случилось, Петров сам подал на развод, - говорила мать-одиночка. – А когда мы начали делить имущество, он запросил с меня 708 тысяч рублей. Он посчитал детские кровати, входную дверь, унитаз, холодильник, а также нашу дачу, на которую мы брали кредит в 2014 году. Только вот он взял кредит на 180 тысяч, а я на 370. Петров знал, что у меня тогда были деньги. Незадолго до этого я как раз получила вторую часть накопительной ипотеки.

По словам Оксаны, ее муж не хотел разводиться из-за денег. Фото: из архива Оксаны Петровой

«АДВОКАТ ЗАБРАЛ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ И ПРОПАЛ»

Оксана пыталась доказать бывшему мужу, что вложила в совместно нажитое имущество больше денег, чем ее бывший муж, но ее попытки не увенчались успехом. Она обратилась к адвокату, который настоял на том, чтобы мать-одиночка подписала соглашение по делению имущества.

- По этому соглашению я осталась должна бывшему мужу 300 тысяч рублей. То есть восемь лет я должна платить ему по 3 000 рублей каждый месяц, - рассказывала женщина.

Евгений отказался выписываться из прежней квартиры, которую супругам выдал военный госпиталь. Основным ее нанимателем является именно он.

Оксана решила выселить мужа через су. Фото: из архива Оксаны Петровой

- После угроз Петрова выселить меня, я стала бояться, что однажды он объявится и все-таки сделает то, о чем говорил. Я переживаю за будущее своих детей. Как они будут? Что у них останется? Я сомневаюсь, что этот человек будет заботиться о них, если со мной что-то случится. Я обязана наделить своих детей метражами, я обязана за них бороться, - говорит мать-одиночка.

Оксана решилась выселять бывшего мужа через суд и благодаря фонду «Сердце в ладонях» обратилась за юридической помощью к адвокату Артему Ставицкому.

- В мае 2021 он попросил собрать все документы, связанные с процессом развода. Я передала ему все оригиналы, которые у меня были, но после этого пропал. Перестал отвечать на мои сообщения и звонки. Я уже писала, что мне ничего не нужно, только бы он вернул документы, но все бесполезно. Даже начала думать, что он с моим бывшим мужем в сговоре. Караулить Ставицкого в офисе было совсем некогда, мне нужно заботиться о детях,- говорит женщина.

Оксана должна была защитить детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

«МНЕ БОЛЬШЕ НЕ СТРАШНО»

«КП-Екатеринбург» связалась с Артемом Ставицким, чтобы он объяснил ситуацию.

- Оксана много раз звонила, но она прекрасно знала о том, что я ей помогаю бесплатно, и при этом я очень занятой человек, потому что я постоянно в разъездах. Она попросила меня составить ей исковое заявление с просьбой признать ее бывшего супруга утратившим право пользования жилым помещением. Я ей его составил. Она сама может сейчас его забрать и просто подать в суд. Она всегда может приехать на Базовый переулок, 37, подойти на ресепшн, и ей все отдадут. Там давно уже лежит ее папка, где все подписано, - пояснил адвокат.

Сейчас Оксана чувствует себя в безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вскоре после этого разговора Оксана приехала к Артему Ставицкому в офис. Ей действительно отдали папку с документами. Но с заявлением в суд женщина решила повременить. После того, как «КП-Екатеринбург» рассказала историю женщины, ее ситуацией заинтересовались в полиции, следственном комитете и прокуратуре.

- К нам приходили из полиции, в прокуратуре запрашивали документы, звонили из следственного комитета Верх-Исетского района и просили номер бывшего мужа, спрашивали, все ли правдиво написано в статье, я сказала, что все записано с моих слов. Сказали, что его могут привлечь к ответственности за его действия. Но я попросила больше не искать бывшего мужа, и в суд на него подавать передумала, потому что Петров мне больше не звонил, не угрожал. Я уже несколько месяцев о нем ничего не слышала. Может быть, он одумался и теперь позволит нам жить спокойно. Но даже, если это не так, теперь, когда на мою проблему обратили внимание, я чувствую себя в безопасности и знаю, что всегда смогу повторно обратиться в правоохранительные органы. Теперь мне больше не страшно, - говорит Оксана.

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