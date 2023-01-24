Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский высмеял санкции со стороны Украины

По словам владыки, он принимает поздравления из-за упоминания своего имени в этом указе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений иронично ответил на включение его в санкционный список президента Украины. По словам владыки, он принимает поздравления из-за упоминания своего имени в этом указе. При этом Евгений Кульберг назвал Владимира Зеленского комическим актером.

- Отныне указ запрещает мне много ненужных вещей, например, заводить военные корабли в территориальные воды Украины. Комический актер, конечно, не хотел меня наказать, а хотел повеселить. Что ему, признаюсь, удалось, - написал митрополит в своем Telegram-канале.

Священнослужитель заметил, что наказанием для него могло послужить лишение любить и молиться преподобным Иову Почаевскому и Лаврентию Черниговскому, а также запрет считать родным рожденного на территории Войска Запорожского святителя Димитрия Ростовского, а также внушение неприязни к священникам епархии, рожденным на Украине.

При этом Евгений Кульберг назвал Владимира Зеленского комическим актером Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также митрополит Евгений отметил, что в указе Владимира Зеленского были допущены ошибки. Так Митрополита Будапештского и Венгерского Илариона называют митрополитом Волоколамским, при этом протоиерей Николай Балашов давно не является его заместителем.

- Может быть, он просто упустил из внимания прошлогоднюю смену руководства Отдела внешних церковных связей? Но его тогда должно было насторожить присутствие в этом же списке другого человека, с той же самой должностью - митрополита Антония, - добавил Евгений Кульберг.

Кстати, ранее стало известно, что митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений предупредил своих подписчиков о том, что мошенники начали действовать от его имени и якобы собирают деньги на приезд съемочной группы или создание фильма.