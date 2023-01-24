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Происшествия24 января 2023 14:48

«Мечтала стать переводчиком»: знакомые рассказали о 16-летней школьнице, погибшей в Екатеринбурге

Знакомые рассказали о школьнице, погибшей в Екатеринбурге
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Девочка погибла 23 января

Девочка погибла 23 января

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге следователи СКР выясняют обстоятельства смерти 16-летней девушки, тело которой обнаружили 23 января на улице Крауля. Как стало известно «КП-Екатеринбург», погибшей оказалась ученица 9 класса местной школы Екатерины (имя изменено – прим.ред). По словам знакомых, девушка была в числе отличников и всегда была на хорошем счету у учителей.

- Посещала кучу кружков, мечтала стать переводчиком. В прошлом году была призером школьной олимпиады по литературе. Умная и воспитанная девочка, и мама у нее очень милая женщина, - рассказали «КП-Екатеринбург» на правах анонимности знакомые погибшей.

На момент публикации связаться с родственниками несовершеннолетней не удалось. В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

Напомним, что 16 января в Академическом с 22 этажа выпала ученица начальной школы.

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