Не подавал признаков жизни: на Урале сотрудники ГИБДД спасли мужчину, отравившегося выхлопными газами

Сотрудники ДПС разбили переднее боковое стекло машины, открыли дверь и вытащили водителя Фото: УГИБДД Свердловской области

В Свердловской области инспекторы ДПС Госавтоинспекции МО МВД России «Красноуфимский»лейтенант полиции Иван Фролов и сержант полиции Дмитрий Якимов в районе 182 километра трассы Пермь-Екатеринбург обнаружили Lada Vesta, стоявший на обочине с включенными фарами и двигателем. Они подошли к автомобилю и увидели через стекло, что водителю - мужчине срочно требуется медицинская помощь.

- Он сидел с запрокинутой назад головой, изо его рта шла пена, при этом он не подавал признаков жизни. Двери автомобиля открыть не удалось, они были заперты. Полицейские сообщили о случившимся в пункт медицины катастроф, после чего разбили переднее боковое стекло, открыли дверь и вытащили водителя, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

На место приехали медики скорой медицинской помощи. Они доставили 41-летнего водителя Lada Vesta в бессознательном состоянии в Красноуфимскую больницу. Машину мужчины пришлось эвакуировать на спецстоянку.

Позже инспекторы ДПС приехали к мужчине в больницу. Он уже пошел на поправку и рассказал своим спасителям, что ехал из Екатеринбурга домой в Кировскую область, когда решил остановиться на обочине, чтобы отдохнуть. В тот момент, когда его обнаружили сотрудники ГИБДД, он уже был без сознания, так как отравился выхлопными газами из-за неисправности автомобиля.

- Только благодаря вовремя прибывшим полицейским, их оперативным действиям и своевременно оказанной медицинской помощи, в настоящее время жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, - отметили в УГИБДД.

После оказания медицинской помощи, на следующий день, мужчина продолжил путь домой на своем автомобиле. Водитель поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за отзывчивость и оказанную помощь.