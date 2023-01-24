Суд отказался смягчить наказание пособнику экс-депутата Кинева, убившему бабушку

Убийца Ольги Ледовской продолжить отбывать срок в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синарский районный суд Каменска-Уральского вместе с сотрудников Свердловской прокуратуры, отвечающего за соблюдением законов в исправительных учреждениях рассмотрел ходатайства, которое подал адвокат осужденного Алексея Худоногова. Мужчина попросил заменить ему оставшийся срок на более мягкий вид наказания, не связанный с лишением свободы.

Худоногов был сообщником депутата Гордумы Екатеринбурга Олега Кинева. Оба проходили по уголовному делу, связанному с убийством пенсионерки Ольги Ледовской. Кинев привлек Худоногова для помощи в совершении преступления и заплатил ему 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

После этого весной 2015 году Алексей Худоногов пришел к пенсионерке домой, сделал ей укол, чтобы бабушка потеряла сознание, но эффекта от лекарства не было. Тогда мужчина ударил Ледовскую по шее, после чего она погибла. Труп Худоногов вместе с другим сообщником расчленил и вывез останки на болото в пригород Екатеринбурга.

Олег Кинев организовал убийство при помощи двух сообщников. Теперь он сам отбывает длительный срок заключения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В марте 2016 году Худоногов был приговорен к 15 годам лишения свободы с ограничением свободы на полтора года, срок он отбывает в колонии строгого режима.

Помощник прокурора выступил против замены наказания на более мягкое, неотбытая часть наказания сейчас составляет почти 6,5 лет. Администрация колонии также против замены наказания для Худоногова.

В итоге суд отказался удовлетворять ходатайство. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Олег Кинев попал в Гордуму Екатеринбурга из-за знакомства с Евгением Ройзманом, который с 2013 по 2018 годы занимал пост мэра города. До этого невролог консультировал специалистов реабилитационных центров фонда «Город без наркотиков», главой попечительского совета которого был Ройзман в 2000-е годы.

Пенсионерка пришла на прием в мэрию Екатеринбурга, после чего Кинев придумал преступную схему Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2013 году политик отдал Киневу свой мандат депутата Гордумы, сделав его председателем комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В ноябре 2013 году на личный прием к градоначальнику пришла 81-летния Ольга Ледовская. Она пожаловалась, что ей тяжело одной жить в трехкомнатной квартире, и попросила пристроить ее в Дом ветеранов. Решением вопроса политик попросил заняться Олега Кинева.

Весной 2014 года Ледовская приходила к Ройзману, она рассказывала, что депутат просил ее переписать квартиру на него.

- Я тут же вызвал Олега к себе. Он с порога начал: «Ольга Михайловна, вы опять за старое! Не придумывайте, ничего я от вас не хотел»… В общем, они поругались у меня несколько минут. Потом помирились, обнялись и вместе ушли. А через несколько дней Кинев сказал мне, что Ледовская уехала к родственникам, - рассказывал Евгений Ройзман «КП-Екатеринбург».

Тревогу забила подруга Ольги Ледовской. Позже она приходила на заседания суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

После этого пенсионерка исчезла. Вскоре к ней домой приехала подруга, которой открыл незнакомый мужчина. Тогда женщина пошла в полицию. Силовики быстро выяснили, что бабушка пропала, неожиданно перед исчезновением переписав свою жилую площадь на помощника Олега Кинева.

На допросе депутат признался в организации убийства, чтобы завладеть квартирой Ледовской. Врача и народного избранника приговорили к 16 годам лишения свободы, срок он отбывает в колонии строгого режима. Его пособники Андрей Гусев и Алексей Худоногов также получили внушительные сроки.

Кстати, после суда квартира Ольги Ледовской перешла в муниципальную собственность.

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