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Происшествия24 января 2023 7:16

Суд отказался смягчить наказание пособнику экс-депутата Кинева, убившему бабушку

Алексей Худоногов отбывает 15-летний срок
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Убийца Ольги Ледовской продолжить отбывать срок в колонии строгого режима

Убийца Ольги Ледовской продолжить отбывать срок в колонии строгого режима

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синарский районный суд Каменска-Уральского вместе с сотрудников Свердловской прокуратуры, отвечающего за соблюдением законов в исправительных учреждениях рассмотрел ходатайства, которое подал адвокат осужденного Алексея Худоногова. Мужчина попросил заменить ему оставшийся срок на более мягкий вид наказания, не связанный с лишением свободы.

Худоногов был сообщником депутата Гордумы Екатеринбурга Олега Кинева. Оба проходили по уголовному делу, связанному с убийством пенсионерки Ольги Ледовской. Кинев привлек Худоногова для помощи в совершении преступления и заплатил ему 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

После этого весной 2015 году Алексей Худоногов пришел к пенсионерке домой, сделал ей укол, чтобы бабушка потеряла сознание, но эффекта от лекарства не было. Тогда мужчина ударил Ледовскую по шее, после чего она погибла. Труп Худоногов вместе с другим сообщником расчленил и вывез останки на болото в пригород Екатеринбурга.

Олег Кинев организовал убийство при помощи двух сообщников. Теперь он сам отбывает длительный срок заключения

Олег Кинев организовал убийство при помощи двух сообщников. Теперь он сам отбывает длительный срок заключения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В марте 2016 году Худоногов был приговорен к 15 годам лишения свободы с ограничением свободы на полтора года, срок он отбывает в колонии строгого режима.

Помощник прокурора выступил против замены наказания на более мягкое, неотбытая часть наказания сейчас составляет почти 6,5 лет. Администрация колонии также против замены наказания для Худоногова.

В итоге суд отказался удовлетворять ходатайство. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Олег Кинев попал в Гордуму Екатеринбурга из-за знакомства с Евгением Ройзманом, который с 2013 по 2018 годы занимал пост мэра города. До этого невролог консультировал специалистов реабилитационных центров фонда «Город без наркотиков», главой попечительского совета которого был Ройзман в 2000-е годы.

Пенсионерка пришла на прием в мэрию Екатеринбурга, после чего Кинев придумал преступную схему

Пенсионерка пришла на прием в мэрию Екатеринбурга, после чего Кинев придумал преступную схему

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2013 году политик отдал Киневу свой мандат депутата Гордумы, сделав его председателем комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В ноябре 2013 году на личный прием к градоначальнику пришла 81-летния Ольга Ледовская. Она пожаловалась, что ей тяжело одной жить в трехкомнатной квартире, и попросила пристроить ее в Дом ветеранов. Решением вопроса политик попросил заняться Олега Кинева.

Весной 2014 года Ледовская приходила к Ройзману, она рассказывала, что депутат просил ее переписать квартиру на него.

- Я тут же вызвал Олега к себе. Он с порога начал: «Ольга Михайловна, вы опять за старое! Не придумывайте, ничего я от вас не хотел»… В общем, они поругались у меня несколько минут. Потом помирились, обнялись и вместе ушли. А через несколько дней Кинев сказал мне, что Ледовская уехала к родственникам, - рассказывал Евгений Ройзман «КП-Екатеринбург».

Тревогу забила подруга Ольги Ледовской. Позже она приходила на заседания суда

Тревогу забила подруга Ольги Ледовской. Позже она приходила на заседания суда

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После этого пенсионерка исчезла. Вскоре к ней домой приехала подруга, которой открыл незнакомый мужчина. Тогда женщина пошла в полицию. Силовики быстро выяснили, что бабушка пропала, неожиданно перед исчезновением переписав свою жилую площадь на помощника Олега Кинева.

На допросе депутат признался в организации убийства, чтобы завладеть квартирой Ледовской. Врача и народного избранника приговорили к 16 годам лишения свободы, срок он отбывает в колонии строгого режима. Его пособники Андрей Гусев и Алексей Худоногов также получили внушительные сроки.

Кстати, после суда квартира Ольги Ледовской перешла в муниципальную собственность.

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