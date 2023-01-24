Уралец сменил профессию грузчика на образ Джека Воробья и удивил Джонни Деппа

Сергей Сиренко (на фото справа) потратил на образ Джека Воробья 150 тысяч и удивил Джонни Деппа. Фото: предоставил Сергей Сиренко Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сергей Сиренко из Екатеринбурга кем только не работал: контролером, кассиром в продуктовом, таксистом, грузчиком, но свое призвание нашел в работе артиста, а визитной карточной его ролей стал образ капитана Джека Воробья. Примерив его, Сергей изменил свою жизнь и обратил на себя внимание кумира – Джонни Деппа.

Сергей Сиренко уже восемь лет работает аниматором и ведущим корпоративов. Фото: предоставил Сергей Сиренко

ХОТЕЛ СТАТЬ САМЫМ КРУТЫМ ПИРАТОМ

32-летний Сергей Сиренко знаком многим жителям Екатеринбурга. Он нередко появляется на городских мероприятиях и праздниках в образе капитана Джека Воробья.

- Хожу по улицам, граблю людей … Я ведь пират! Смекаете? - Отшучивается уралец. - А если серьезно, то я работаю аниматором и ведущим на детских праздниках и карпоративах. Иногда в образе капитана Джека Воробья хожу с деревянным сундучком, и если просят со мной сфотографироваться, говорю: «Я с удовольствием, если вы сделаете добровольное пожертвование в фонд пиратского братства, мне ведь нужно команду кормить, корабль чинить…».

Сергей Сиренко сменил множество профессий прежде чем нашел свое призвание. Фото: предоставил Сергей Сиренко

Сергей учился на менеджера гостиниц и туристических комплексов, но когда окончил колледж, так и не нашел, куда устроиться.

- До 24 лет я сменил много профессий, но нигде не чувствовал себя в своей тарелке. А в 2014 году случайно попал на тренинги личностного роста. Там было задание создать за день 5000 рублей. Мы с другом решили продавать шарики, собрали всего 1700, но мне так понравилось радовать людей, что я решил периодически выходить на улицы и просто так дарить фигурки из шариков прохожим. Однажды подарил девушке надувную собаку, а она оказалась аниматором и позвала работать вместе с ней, - вспоминает мужчина.

Один из первых детских праздников Сергей провел в костюме пирата.

- Честно говоря, мне стыдно вспоминать этот костюм, настолько он был никудышным. Организаторы сильно раскритиковали меня. Тогда я решил создать образ самого крутого пирата – капитана Джека Воробья, - добавляет Сергей.

Сергей нередко участвует в конкурсах косплея. Фото: предоставил Сергей Сиренко

ПОТРАТИЛ 150 ТЫСЯЧ И УДИВИЛ ДЖОННИ ДЕППА

- Образ Джека Воробья я собираю уже восемь лет, постоянно дорабатываю его и покупаю что-нибудь новенькое. За это время я потратил на Джека примерно150 тысяч рублей. Самая дорогая вещь – парик, который я заказал в 2021 году у одного мастера из Италии. Нашел его в закрытой группе в известной соцсети, там состоят только капитаны Джеки Воробьи со всех уголков мира. Мастер сделал максимально похожую копию и продал мне ее за 700 евро (в 2021 году это составляло около 80 тысяч рублей, - Прим. Ред.), - рассказывает уралец.

Сергей Сиренко исполнил мечту и увиделся в Джонни Деппом (на с цене с гитарой). Фото: предоставил Сергей Сиренко

Сергей примеряет на себя и другие образы – Железного Человека, Волан-де-Морта и Деда Мороза, но особенным для него остается авантюрист-пират, ведь именно он помог мужчине исполнить мечту и увидеться в Джонни Деппом.

- Это было в 2018 году. Я поехал в Санкт-Петербург на концерт группы Hollywood Vampires, основанной Элисом Купером, Джонни Деппом и Джо Перри. Я стоял в образе капитана Джека Воробья. Помню, как Джонни вышел на сцену, это было незабываемо! Одно дело видеть его на экране или по телевизору, и совсем другое - своими собственными глазами! В какой-то момент я подошел поближе, и он увидел меня, вытянул руку вперед, указывая пальцем и такой: «Воооооууууу!». То есть я смотрел на него, а он - на меня! Как же это было круто! Пообщаться и сфотографироваться с ним после концерта не удалось, я даже всю ночь простоял около его гостиницы, замерзший и голодный, а около 4:00 утра его машина проехала буквально в метре от меня.

Увлечение стало для Сергея любимой профессией. Фото: предоставил Сергей Сиренко

Любимая профессия приносит Сергею и неплохой доход.

- У меня хорошая средняя зарплата – около 50-60 тысяч рублей. Кому-то это может показаться небольшим доходом, но я до этого работал контролером в ЦПКиО, кассиром в продуктовом, оператором станков, уборщиком, грузчиком, таксистом, делал ремонт мягкой кровли и помогал вешать кондиционеры, и, конечно, получал в разы меньше. Я рад, что однажды позволил себе делать то, что мне нравится и мое увлечение превратилось в профессию, - рассказывает Сергей.

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