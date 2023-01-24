Александр Чеглаков скончался в ночь на 22 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

В деревне Прядеина, расположенной под Ирбитом, застрелили 26-летнего Александра Чеглакова. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник в экстренных службах. Трагедия развернулась ранним утром 21 января, когда парень отправился в гости к другу по фамилии Спицин. Около шести утра между мужчина произошла ссора и хозяин дома схватился за ружье.

- Очевидец стрельбы позвонил в полицию и сообщил, что Александра ранили в руку. Однако на деле ранение оказалось более тяжелым – сквозное ранение живота. Александр скончался на следующей ночью в больнице. У него осталась жена и двое детей, - рассказал источник «КП-Екатеринбург».

В Следственном комитете подтвердили факт трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- Ссора началась на улице, после чего обвиняемый пошел к себе домой, где вооружился огнестрельным оружием на тот случай, если его оппонент решит продолжить конфликт, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - Когда потерпевший вошёл во двор к обвиняемому и стал к нему приближаться, тот, не целясь, навскидку, произвёл роковой выстрел.

Винтовка, из которой убили Александра. Фото: СУ СКР по Свердловской области

По данным «КП-Екатеринбург», у предполагаемого стрелка изъяли нож, патроны и два ружья. На допросе Спицин заявил, что одну винтовку нашел два года назад. А второе ему досталось от отца, скончавшегося еще в восьмидесятых.

- Подозреваемый пояснил сотрудникам полиции уже после задержания нарядом ППС, что этот «ствол» он якобы нашёл летом 2020 года при помощи металлоискателя в акватории местной реки Чернушка. Стреляющее устройство вместе с другими вещдоками представители МВД передали в региональный СКР, - добавил пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

Родные Александра Чеглакова отказались комментировать случившееся.

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