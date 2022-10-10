Молодежная программа «Я в деле» - это трамплин для начала собственного бизнеса

Фото: Юлия ДЬЯКОНОВА

Накануне в Екатеринбурге на площадке «Точки кипения» прошел отборочный турнир всероссийской программы молодежного предпринимательства «Я в деле». 11 студенческих команд УрФУ и Уральского института управления РАНХиГС боролись за выход в финал, чтоб получить право пройти двухмесячный курс обучения бизнес-грамотности. Инициатор программы – благотворительны фонд «КАПИТАНЫ».

Турнир проводился в формате бизнес-игры под названием «Рынок и капитал». Это симулятор деловой деятельности, моделирующий процесс заработка денег. Участникам даются четыре инструмента: работа по найму, инвестиции, бизнес и доверительное управление. У всех равные стартовые условия, но разный личный потенциал. Задача игры – выработка эффективной бизнес-стратегии, которая позволит получить максимальное количество баллов и выйти в финал.

Фото: Юлия ДЬЯКОНОВА

- Предпринимательские навыки очень популярны сейчас у молодежи, – говорит Софья Попова, руководитель программы «Я в деле» в Свердловской области. – Наша программа не просто знакомит студентов с основами бизнес-процессов, правилами инвестирования, но даёт основы управленческих навыков и, главное, возможность создать свой стартап. В окружении единомышленников и наставников молодые люди помогают друг другу воплощать в жизнь свои идеи и амбиции.

На открытии турнира выступил председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат от партии «Новые люди» Александр Дёмин.

Фото: Юлия ДЬЯКОНОВА

- Главное в этом проекте – научиться быть предприимчивым и проактивным. Не важно, в какой сфере ты будешь развиваться. Предпринимательское мышление, способность увидеть новые решения, создавать и комбинировать необходимы везде: и в корпоративной культуре, и в системе госуправления, и в повседневной жизни, – уверен Дёмин.

Участники программы «Я в деле» получают также ценные навыки наставничества. По мнению авторов, гораздо больших успехов добиваются те, кто не просто развивает свой бизнес, но и помогает развиваться своей команде.

Фото: Юлия ДЬЯКОНОВА

- Сила человека, который хочет добиться многого, в его команде, которая может придумать больше и интереснее, чем он сам, – уверен Алексей Нечаев, основатель благотворительного фонда «КАПИТАНЫ», лидер партии «Новые люди».

Дарья Чернова, участница первого сезона программы «Я в деле», а теперь наставник для новый участников, рассказала, как она попала в проект:

- Программа «Я в деле» – это трамплин для начала своего бизнеса. У меня давно лежала душа к развитию своего бизнеса, но возможностей для самореализации в Екатеринбурге не находила. Были проекты, связанные с грантами, но по предпринимательству как таковых курсов не нашла. Потом узнала о программе «Я в деле», где за 8 недель можно научиться создавать собственный предпринимательский проект. Что я и сделала – начала развивать бизнес-проект, стала финалистом и вошла в тройку победителей курса «Стартап». А сейчас я уже являюсь наставником, – поделилась девушка.

Фото: Юлия ДЬЯКОНОВА

Ее собственный бизнес-проект связан с туристической интернет-платформой, которая дает возможность людям сформировать свой план путешествий, исходя из предпочтений и желаний. Сейчас идет доработка интерфейса сайта, и скоро проект будет полностью реализован.

- Исторически сложилось, что Свердловская область – это предпринимательская столица России, и это видно в том числе по предыдущему сезону реализации программы «Я в деле». Мы заняли первое место по стране по числу участников. И очень радостно, что интерес к предпринимательству не пропадает, а только повышается. Наша задача – подхватить ребят, желающих идти, делать проекты, реализовывать свой бизнес и им содействовать, чем мы и будем продолжать заниматься, – отметил в завершение турнира главы фракции Новых людей в Законодательном собрании Свердловской области Ранта Агаджаняна.

Фото: Юлия ДЬЯКОНОВА

Напомним, программа «Я в деле» инициирована в январе текущего года и успешно реализуется благотворительным фондом «КАПИТАНЫ» уже в 63 регионах России. Ближайшими партнерами проекта выступают Минобрнауки и Минпросвещения России, Росмолодежь и Фонд содействия инновациям.

Программа направлена на развитие управленческих навыков, предпринимательской грамотности и опыта наставничества среди молодежи. Среди ее задач также создание сообщества студенческих бизнес-команд и наставников и по всей стране.

Подать заявку на участие в программе могут все учащиеся краевых вузов на сайте явделе.рф.